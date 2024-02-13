https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يقصف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1086047051.html

"حزب الله" يقصف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

"حزب الله" يقصف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T20:55+0000

2024-02-13T20:55+0000

2024-02-13T20:57+0000

أخبار حزب الله

العالم العربي

اسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0fe2a06f149a2dc4805718ae65f86d6c.jpg

وأوضح الحزب، في سلسلة بيانات، أن "عناصر المقاومة الإسلامية "حزب الله" قصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة، وتجمعًا آخر في ثكنة ميتات وأيضًا تجمع في محيط موقع المرج، واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى ‌‏تابعا للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات، وسيطروا على مسيرة ‏إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة، كما قصفوا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‌‏مباشرة".كما كان قد أعلن "حزب الله" في 7 بيانات له، أمس الاثنين، عن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي ونقاط تمركز لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.نصر الله: من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك

https://sputnikarabic.ae/20240213/قناة-إسرائيلية-الجيش-يحصل-على-فيديو-من-نفق-في-خان-يونس-يظهر-السنوار-برفقة-زوجته-1086041697.html

اسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, العالم العربي, اسرائيل