https://sputnikarabic.ae/20240213/حزب-الله-يقصف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1086047051.html
"حزب الله" يقصف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
"حزب الله" يقصف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T20:55+0000
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وأوضح الحزب، في سلسلة بيانات، أن "عناصر المقاومة الإسلامية "حزب الله" قصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة، وتجمعًا آخر في ثكنة ميتات وأيضًا تجمع في محيط موقع المرج، واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى تابعا للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات، وسيطروا على مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة، كما قصفوا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".كما كان قد أعلن "حزب الله" في 7 بيانات له، أمس الاثنين، عن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي ونقاط تمركز لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.نصر الله: من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك
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أخبار حزب الله, العالم العربي, اسرائيل
أخبار حزب الله, العالم العربي, اسرائيل
"حزب الله" يقصف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان
20:55 GMT 13.02.2024 (تم التحديث: 20:57 GMT 13.02.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح الحزب، في سلسلة بيانات، أن "عناصر المقاومة الإسلامية "حزب الله" قصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة، وتجمعًا آخر في ثكنة ميتات وأيضًا تجمع في محيط موقع المرج، واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى تابعا للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة كريات، وسيطروا على مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة، كما قصفوا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأفادت مصادر ميدانية من جنوب لبنان، لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة حولا وبلدة يارون وثلاث غارات على بلدة راميا، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة عيتا الشعب والضهيرة وأطراف بلدة حلتا وجبل بلاط".
كما كان قد أعلن "حزب الله" في 7 بيانات له، أمس الاثنين، عن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي ونقاط تمركز لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام
جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.