https://sputnikarabic.ae/20240214/بوتين-روسيا-تحاول-إيقاف-الحرب-ومنذ-البداية-أرادت-ذلك-بالوسائل-السلمية-1086080393.html
بوتين: روسيا تحاول إيقاف الحرب ومنذ البداية أرادت ذلك بالوسائل السلمية
بوتين: روسيا تحاول إيقاف الحرب ومنذ البداية أرادت ذلك بالوسائل السلمية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسعى منذ البداية لحل الصراع وإنهاء الحرب منذ البداية بالوسائل السلمية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T20:56+0000
2024-02-14T20:56+0000
2024-02-14T20:56+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
العالم
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وأوضح بوتين خلال مقابلة نشرت على قناة الكرملين في "تلغرام": "نحن لم نبدأ الحرب، لكننا نحاول فقط إيقافها. وفي المرحلة الأولى، حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، بمساعدة اتفاقيات مينسك. وكما اتضح لاحقا، لأن كل من المستشار الألماني السابق والرئيس الفرنسي السابق اعترفا وصرحا علنا بشكل مباشر أنهما لن يفيا بهذه الاتفاقيات الخاصة بنا، ولكنهما ببساطة كانا يكسبان الوقت من أجل ضخ النظام الأوكراني بمزيد من الأسلحة، وهو ما فعلوه بنجاح".وأشار بوتين إلى أنه كان لابد لروسيا أن تبدأ العملية العسكرية بشكل فعلي في أوكرانيا في وقت سابق.ونوه بوتين إلى أنه "لم أقل أن بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت مرتبطة مع تهديد هجوم الناتو على روسيا، لقد تم تحريف كلامي".وأفاد مؤسس وزعيم حزب "وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، في وقت سابق، بأن مقابلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أثارت غضب حلف شمال الأطلسي.وكتب فيليبو على منصة "إكس": "إن المقابلة التاريخية التي أجراها كارلسون مع الرئيس بوتين، أثارت غضب نظام الناتو بأكمله لأنها قدمت معلومات للناس تختلف عن دعايتهم، ولا يمكنهم قبولها!".وبحسب فيليبو، فإن هذا يحدث في وقت تنهار فيه سياسة الاتحاد الأوروبي والكتلة العسكرية برمتها.سياسي فرنسي: الناتو في حالة هستيرية بعد مقابلة بوتين
https://sputnikarabic.ae/20240214/شويغو-يتفقد-خطوط-إنتاج-الصواريخ-العملياتية-التكتيكية-1086060422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, العالم
بوتين: روسيا تحاول إيقاف الحرب ومنذ البداية أرادت ذلك بالوسائل السلمية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسعى منذ البداية لحل الصراع وإنهاء الحرب منذ البداية بالوسائل السلمية.
وأوضح بوتين خلال مقابلة نشرت على قناة الكرملين في "تلغرام": "نحن لم نبدأ الحرب، لكننا نحاول فقط إيقافها. وفي المرحلة الأولى، حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، بمساعدة اتفاقيات مينسك. وكما اتضح لاحقا، لأن كل من المستشار الألماني السابق والرئيس الفرنسي السابق اعترفا وصرحا علنا بشكل مباشر أنهما لن يفيا بهذه الاتفاقيات الخاصة بنا، ولكنهما ببساطة كانا يكسبان الوقت من أجل ضخ النظام الأوكراني بمزيد من الأسلحة، وهو ما فعلوه بنجاح".
وقال بوتين في رد على التقييمات السلبية من الغرب حول مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "من الجيد أن الغرب يراقب ويستمع إلى ما أقوله".
وأشار بوتين إلى أنه كان لابد لروسيا أن تبدأ العملية العسكرية بشكل فعلي في أوكرانيا في وقت سابق.
وأضاف بوتين أنه "ليس من الممكن إجراء حوار مباشر مع الغرب اليوم، وموسكو ممتنة لكارلسون للوساطة".
ونوه بوتين إلى أنه "لم أقل أن بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت مرتبطة مع تهديد هجوم الناتو على روسيا، لقد تم تحريف كلامي".
وأفاد مؤسس وزعيم حزب "وطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، في وقت سابق، بأن مقابلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، أثارت غضب حلف شمال الأطلسي.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "إن المقابلة التاريخية التي أجراها كارلسون مع الرئيس بوتين، أثارت غضب نظام الناتو بأكمله لأنها قدمت معلومات للناس تختلف عن دعايتهم، ولا يمكنهم قبولها!".
وبحسب فيليبو، فإن هذا يحدث في وقت تنهار فيه سياسة الاتحاد الأوروبي والكتلة العسكرية برمتها.