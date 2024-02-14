https://sputnikarabic.ae/20240214/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للحرب-في-الشمال-على-الحدود-اللبنانية-1086081740.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إننا لا نساوم على الإنجازات ونستعد لحرب في المنطقة الشمالية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T21:42+0000
2024-02-14T21:42+0000
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ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان، خلال قيامه بإجراء تقييم للوضع على المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن جيش بلاده يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية.وأجرى الجنرال هرتسي هاليفي تقييما للوضع وحوارا عملياتيا مع قادة الاحتياط على الحدود اللبنانية، وقائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم شاي كالفار.ولم يكتف رئيس الأركان الإسرائيلي بذلك، بل قام بجولة في مستوطنة "المطلة" والتقى مع رؤساء السلطات في الشمال.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة شمالي البلاد، جراء القصف الذي أطلق من جنوب لبنان على مدينة صفد.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجندة برتبة رقيب أول "سارة عمر بانغو" (20 عاما) في الكتيبة 869 الإسرائيلية قد قتلت جراء سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-5-أهداف-وصفها-بـالإرهابية-جنوبي-لبنان-1086073607.html
https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مجندة-شمالي-البلاد-جراء-سقوط-صواريخ-من-لبنان--1086077002.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إننا لا نساوم على الإنجازات ونستعد لحرب في المنطقة الشمالية.
ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان، خلال قيامه بإجراء تقييم للوضع على المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن جيش بلاده يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية.
وأجرى الجنرال هرتسي هاليفي تقييما للوضع وحوارا عملياتيا مع قادة الاحتياط على الحدود اللبنانية، وقائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم شاي كالفار.
ولم يكتف رئيس الأركان الإسرائيلي بذلك، بل قام بجولة في مستوطنة "المطلة" والتقى مع رؤساء السلطات في الشمال.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل مجندة شمالي البلاد، جراء القصف الذي أطلق من جنوب لبنان على مدينة صفد.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجندة برتبة رقيب أول "سارة عمر بانغو" (20 عاما) في الكتيبة 869 الإسرائيلية قد قتلت جراء سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.
وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية
، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.