عربي
https://sputnikarabic.ae/20240214/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-للحرب-في-الشمال-على-الحدود-اللبنانية-1086081740.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إننا لا نساوم على الإنجازات ونستعد لحرب في المنطقة الشمالية. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T21:42+0000
2024-02-14T21:42+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
لبنان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080096554_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ec22b4681d39b00a6eab121b11e9da83.jpg
ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان، خلال قيامه بإجراء تقييم للوضع على المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن جيش بلاده يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية.وأجرى الجنرال هرتسي هاليفي تقييما للوضع وحوارا عملياتيا مع قادة الاحتياط على الحدود اللبنانية، وقائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم شاي كالفار.ولم يكتف رئيس الأركان الإسرائيلي بذلك، بل قام بجولة في مستوطنة "المطلة" والتقى مع رؤساء السلطات في الشمال.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة شمالي البلاد، جراء القصف الذي أطلق من جنوب لبنان على مدينة صفد.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجندة برتبة رقيب أول "سارة عمر بانغو" (20 عاما) في الكتيبة 869 الإسرائيلية قد قتلت جراء سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-5-أهداف-وصفها-بـالإرهابية-جنوبي-لبنان-1086073607.html
https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مجندة-شمالي-البلاد-جراء-سقوط-صواريخ-من-لبنان--1086077002.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080096554_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_5567a4c3cb2d8675a29962f9fc8415b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية

21:42 GMT 14.02.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إننا لا نساوم على الإنجازات ونستعد لحرب في المنطقة الشمالية.
ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان، خلال قيامه بإجراء تقييم للوضع على المنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن جيش بلاده يستعد للحرب في الشمال على الحدود اللبنانية.
وأجرى الجنرال هرتسي هاليفي تقييما للوضع وحوارا عملياتيا مع قادة الاحتياط على الحدود اللبنانية، وقائد القيادة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، وقائد الفرقة 91 المقدم شاي كالفار.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 5 أهداف وصفها بـ"الإرهابية" جنوبي لبنان
15:45 GMT
ولم يكتف رئيس الأركان الإسرائيلي بذلك، بل قام بجولة في مستوطنة "المطلة" والتقى مع رؤساء السلطات في الشمال.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة شمالي البلاد، جراء القصف الذي أطلق من جنوب لبنان على مدينة صفد.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجندة برتبة رقيب أول "سارة عمر بانغو" (20 عاما) في الكتيبة 869 الإسرائيلية قد قتلت جراء سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، ووقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.
وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مجندة شمالي البلاد جراء سقوط صواريخ من لبنان
18:17 GMT
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان.. فيديو وصور13:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала