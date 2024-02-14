https://sputnikarabic.ae/20240214/نتنياهو-إسرائيل-ستتخذ-إجراءات-واسعة-النطاق-في-رفح-بعد-إجلاء-المدنيين-1086078734.html

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ "إجراءات واسعة النطاق" في رفح بعد إجلاء المدنيين

نتنياهو: إسرائيل ستتخذ "إجراءات واسعة النطاق" في رفح بعد إجلاء المدنيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عملياتها وستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة بعد إجلاء المدنيين. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T18:48+0000

2024-02-14T18:48+0000

2024-02-14T18:48+0000

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وأوضح نتنياهو في بيان على موقع "إكس": "سنقاتل من أجل تحقيق النصر الكامل، وهذا يشمل إجراءات قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق الحرب".وقال نتنياهو في بيان منفصل: "مفتاح الإفراج عن بقية المختطفين هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية، وأُصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية. وعندما تتخلى عن هذه المطالب، سنكون قادرين على المضي قدما".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.تصويت... برأيك هل تستطيع إسرائيل خوض معركة برية مع "حزب الله" في خضم أزمتها الحالية؟

https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-5-أهداف-وصفها-بـالإرهابية-جنوبي-لبنان-1086073607.html

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