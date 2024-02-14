https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-5-أهداف-وصفها-بـالإرهابية-جنوبي-لبنان-1086073607.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 5 أهداف وصفها بـ"الإرهابية" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 5 أهداف وصفها بـ"الإرهابية" جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لخمسة أهداف وصفها بـ"الإرهابية" جنوبي لبنان. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T15:45+0000

2024-02-14T15:45+0000

2024-02-14T15:46+0000

لبنان

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg

ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية هاجمت أكثر من 5 أهداف وصفها بـ"الإرهابية" في الجنوب اللبناني، ردا على سقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية.وأكد الجيش الإسرائيلي مهاجمته لسلسلة أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق جبل البريج وكفرحونة وكفردونين وعدشيت والصوانة، فضلا عن مبان عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية في عدة مناطق على أرض لبنان، بحسب ما ورد عن الجيش الإسرائيلي.وأفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.ونقلت القناة عن رئيس بلدية صفد شوكي أوهانا: "نحن نعلم أنه كان هناك سقوط (صورايخ)، ولا أريد الخوض في التفاصيل حتى أتحقق من البيانات. قبل شهر، شهدنا حادثة مماثلة في منطقة القيادة الشمالية، وهذه ليست المرة الأولى هناك درجة زيادة (بالصواريخ) معينة في هذه الحالة".وأفادت القناة بأنه "في حوالي الساعة 9:00 صباحًا، أُطلق وابل كثيف من الصواريخ على المستوطنات الشمالية، وتم رصد إصابة مباشرة في صفد. وأصيب 7 أشخاص، 2 في حالة متوسطة و3 في حالة خفيفة. يقوم فريق "نجمة داود الحمراء" بتحديث معلومات عن الضحية التي تم العثور عليها خلال عمليات المسح داخل المبنى المتضرر في المدينة".وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240214/إعلام-حزب-الله-يوجه-ضربة-قاسية-للجيش-الإسرائيلي--1086052597.html

https://sputnikarabic.ae/20240213/ورقة-فرنسية-لوقف-التصعيد-بين-لبنان-وإسرائيل-ما-إمكانية-نجاحها-في-منع-توسع-الحرب-1086047767.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل