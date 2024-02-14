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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" قبالة الساحل الشرقي
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" قبالة الساحل الشرقي
أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة هذا... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T03:20+0000
2024-02-14T03:20+0000
كوريا الشمالية
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وجاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان المشتركة: "اكتشفت قواتنا العسكرية عدة صواريخ كروز مجهولة في المياه شمال شرق مدينة وونسان حوالي الساعة 9:00 صباحاً (1200 توقيت غرينتش) اليوم:.وأضاف البيان: "تقوم السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل".وتميل صواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية الأكثر تطورًا، ما يجعل كشفها أو اعتراضها أصعب.شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلى كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240212/كوريا-الشمالية-تعلن-تطوير-نظام-جديد-للتحكم-بقاذفات-الصواريخ-صور-1085988777.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ "كروز" قبالة الساحل الشرقي

03:20 GMT 14.02.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Photo / KCNA
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أعلنت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان المشتركة: "اكتشفت قواتنا العسكرية عدة صواريخ كروز مجهولة في المياه شمال شرق مدينة وونسان حوالي الساعة 9:00 صباحاً (1200 توقيت غرينتش) اليوم:.
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وأضاف البيان: "تقوم السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل".
وتميل صواريخ الكروز إلى أن تكون ذاتية الدفع وتطير على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية الأكثر تطورًا، ما يجعل كشفها أو اعتراضها أصعب.
شهدت الأشهر الأخيرة تدهورًا حادًا في العلاقات بين الكوريتين، حيث تخلى كلا الجانبين عن اتفاقات تخفيف التوتر الرئيسية، وزيادة الإجراءات الأمنية على الحدود، وتنفيذ تدريبات نارية على طول الحدود.
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