https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html

لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل

لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن خطط الدول الغربية لعزل روسيا باءت بالفشل. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T10:15+0000

2024-02-14T10:15+0000

2024-02-14T10:30+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيرغي لافروف

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وقال لافروف، متحدثًا في "ساعة الحكومة" أمام الدوما (مجلس النواب) الروسي: "في سياق التفاهم المتبادل المتزايد مع دول الشرق العالمي والجنوب العالمي فيما يتعلق بالصورة المستقبلية، يبدو من المنطقي أن خطط الأقلية الغربية لعزل روسيا، وخلق نوع من "الطوق الصحي" من حولنا، قد فشلت".وتابع الوزير: "واشنطن وحلفاؤها لا يتخلون عن أحلامهم في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بعد رؤية الأعمال الناجحة للجيش الروسي في مسرح العمليات الأوكراني، لم يعد الغرب يتحدث عن انتصاره، ولكن عن كيفية منع بوتين من الانتصار".وأكد لافروف أن أمن روسيا، بما في ذلك المناطق الجديدة، سيتم ضمانه بشكل موثوق، وسيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة في هذا السياق.منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن

https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-الغرب-لا-يريد-أن-يلاحظ-انتشار-الأسلحة-الأوكرانية-في-المناطق-الساخنة-1085565920.html

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روسيا, سيرغي لافروف