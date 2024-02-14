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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-خطط-الغرب-لعزل-روسيا-باءت-بالفشل-1086057596.html
لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن خطط الدول الغربية لعزل روسيا باءت بالفشل. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T10:15+0000
2024-02-14T10:30+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
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وقال لافروف، متحدثًا في "ساعة الحكومة" أمام الدوما (مجلس النواب) الروسي: "في سياق التفاهم المتبادل المتزايد مع دول الشرق العالمي والجنوب العالمي فيما يتعلق بالصورة المستقبلية، يبدو من المنطقي أن خطط الأقلية الغربية لعزل روسيا، وخلق نوع من "الطوق الصحي" من حولنا، قد فشلت".وتابع الوزير: "واشنطن وحلفاؤها لا يتخلون عن أحلامهم في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بعد رؤية الأعمال الناجحة للجيش الروسي في مسرح العمليات الأوكراني، لم يعد الغرب يتحدث عن انتصاره، ولكن عن كيفية منع بوتين من الانتصار".وأكد لافروف أن أمن روسيا، بما في ذلك المناطق الجديدة، سيتم ضمانه بشكل موثوق، وسيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة في هذا السياق.منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن
https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-الغرب-لا-يريد-أن-يلاحظ-انتشار-الأسلحة-الأوكرانية-في-المناطق-الساخنة-1085565920.html
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: خطط الغرب لعزل روسيا باءت بالفشل

10:15 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 10:30 GMT 14.02.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن خطط الدول الغربية لعزل روسيا باءت بالفشل.
وقال لافروف، متحدثًا في "ساعة الحكومة" أمام الدوما (مجلس النواب) الروسي: "في سياق التفاهم المتبادل المتزايد مع دول الشرق العالمي والجنوب العالمي فيما يتعلق بالصورة المستقبلية، يبدو من المنطقي أن خطط الأقلية الغربية لعزل روسيا، وخلق نوع من "الطوق الصحي" من حولنا، قد فشلت".

وأشار إلى أنه حتى المبادرين للسياسة المناهضة لروسيا مجبورين على الاعتراف بذلك. لكنهم لم يستنفدوا إمكانات القيام بتصرفات عدوانية وسيواصلون زيادة الضغط على موسكو وحلفائها. وللقيام بذلك، لن تستخدم القوات الأوكرانية فحسب، بل ستستخدم أيضًا ترسانة واسعة من أدوات الحرب الهجينة في الاقتصاد، والتمويل، وفضاء المعلومات، والثقافة، والرياضة.

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
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وشدد لافروف على أن كل هذه التصرفات التي يقوم بها الغرب يمكن ملاحظتها كل يوم.

وتابع الوزير: "واشنطن وحلفاؤها لا يتخلون عن أحلامهم في إلحاق هزيمة استراتيجية بنا. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بعد رؤية الأعمال الناجحة للجيش الروسي في مسرح العمليات الأوكراني، لم يعد الغرب يتحدث عن انتصاره، ولكن عن كيفية منع بوتين من الانتصار".
وأكد لافروف أن أمن روسيا، بما في ذلك المناطق الجديدة، سيتم ضمانه بشكل موثوق، وسيتم تحقيق أهداف العملية الخاصة في هذا السياق.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الوضع العسكري والسياسي في المنطقة صعب بسبب واشنطن
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