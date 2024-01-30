https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-الغرب-لا-يريد-أن-يلاحظ-انتشار-الأسلحة-الأوكرانية-في-المناطق-الساخنة-1085565920.html
لافروف: الغرب لا يريد أن يلاحظ انتشار الأسلحة الأوكرانية في المناطق الساخنة
لافروف: الغرب لا يريد أن يلاحظ انتشار الأسلحة الأوكرانية في المناطق الساخنة
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يريد أن يلاحظ تدفق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا إلى النقاط الساخنة في العالم. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T09:41+0000
2024-01-30T09:41+0000
2024-01-30T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال طاولة مستديرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو قال فيها: "الجانب الآخر لا يريد أن يلاحظه حقا انتشار وتدفق الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا في العديد من النقاط الساخنة، حيث يتم استخدامها من قبل المتطرفين والإرهابيين".وتابع لافروف بالقول: "الأسلحة التي يزودها الغرب للنظام الأوكراني لم يتم العثور عليها في مناطق الصراع في الشرق الأوسط فحسب، بل تم بالفعل تسجيل شحنات غير قانونية في فنلندا والسويد والدنمارك وهولندا وقطاع غزة".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.اقرأ أيضا: لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك
https://sputnikarabic.ae/20240127/إعلام-الجنرالات-الغربيون-والأوكرانيون-يخشون-من-تفوق-الصناعة-العسكرية-الروسية---1085476383.html
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روسيا
لافروف: الغرب لا يريد أن يلاحظ انتشار الأسلحة الأوكرانية في المناطق الساخنة
09:41 GMT 30.01.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 30.01.2024)
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب لا يريد أن يلاحظ تدفق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا إلى النقاط الساخنة في العالم.
وجاءت تصريحات لافروف خلال طاولة مستديرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو قال فيها: "الجانب الآخر لا يريد أن يلاحظه حقا انتشار وتدفق الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا في العديد من النقاط الساخنة، حيث يتم استخدامها من قبل المتطرفين والإرهابيين".
وتابع لافروف بالقول: "الأسلحة التي يزودها الغرب للنظام الأوكراني لم يتم العثور عليها في مناطق الصراع في الشرق الأوسط فحسب، بل تم بالفعل تسجيل شحنات غير قانونية في فنلندا والسويد والدنمارك وهولندا وقطاع غزة".
وأشار لافروف إلى أن هناك ما يكفي من الحقائق المؤكدة التي تشير إلى وجود ليس فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، ولكن أيضًا مدربين أجانب.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.
كما حذر لافروف
من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.