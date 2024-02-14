مصر تستقبل أول صورة من الفضاء عبر القمر الصناعي "نكس سات-1"
09:46 GMT 14.02.2024 (تم التحديث: 10:37 GMT 14.02.2024)
© Photo / Roscosmos/Anton Shkaplerovصورة للأهرامات في مصر التقطها رائد فضاء الروسي أنطون شكابليروف من محطة الفضاء الدولية
© Photo / Roscosmos/Anton Shkaplerov
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أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في استقبال أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي "نكس سات-1"، وذلك في إطار سعيها لتوطين تكنولوجيا وصناعة الفضاء وبناء القدرات والبنية التحتية في هذا القطاع.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إن إطلاق القمر الصناعي جاء وفقًا للتعاقد المُبرم بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وشركة BST الألمانية.
وزير التعليم العالي يعلن استقبال هيئة الاستشعار من البُعد أول صور من القمر الصناعي التجريبي NEXSAT-1— وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية (@Mohesregypt) February 14, 2024
د. أيمن عاشور: مصر تشهد نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية pic.twitter.com/ZZwZJFJ2w0
وأوضح أن القمر الصناعي "نكس سات-1" يزن حوالي 67 كيلوجراما، وقد تم إطلاقه وتشغيله.
وأضاف أن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد، استقبلت مساء الثلاثاء، في تمام الساعة (10:26) بتوقيت القاهرة أول صورة من البيانات التي تم التقاطها من القمر التجريبي.
وأشار عاشور إلى أنه تم استقبال أول صورة لمدينة أسيوط، من خلال محطة الاستقبال في أسوان والتابعة للهيئة، لتعُد هذه أول صورة يلتقطها القمر بنجاح.
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وأفاد الوزير المصري بأنه تم استقبال الصورة الأحادية الطيف وبدرجة دقة 5 أمتار، والتي يمكن أن تُستخدم في بعض التطبيقات الحيوية، مثل التطبيقات الزراعية والتخطيط العمراني.
كما أكد وزير التعليم العالي المصري أن هذا يُعتبر بمثابة نقلة نوعية لتكنولوجيا الاستشعار من البُعد والأقمار الصناعية في البلاد، لافتا إلى أن امتلاك مصر لهذه التقنيات يؤكد قدرتها وريادتها إقليميا وأفريقيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية والاستشعار من البُعد.