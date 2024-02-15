https://sputnikarabic.ae/20240215/البيت-الأبيض-واشنطن-تواصلت-مع-موسكو-بشأن-التهديد-للأمن-القومي-الأمريكي-1086112588.html
البيت الأبيض: واشنطن تواصلت مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"
البيت الأبيض: واشنطن تواصلت مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تواصلت بالفعل مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"،... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لقد تواصلنا مع الجانب الروسي، لكننا لم ننظم الاتصالات بعد".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.وأوضحت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، لزملائها المشرّعين، في وقت سابق اليوم، عن "الحرب الوحيدة" التي يهتم بها الأمريكيون حقًا.ونشرت عضو الكونغرس على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم وضع علامة على الحدود الجنوبية للبلاد باسم "تايوان، إسرائيل، أوكرانيا"، والمكسيك، الواقعة خلفها، مكتوب عليها "روسيا".وكتبت تايلور غرين بجانب الصورة: "هذه خريطة لمساعدة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين الذين لا يفهمون الحرب الوحيدة التي يهتم بها الأمريكيون".
https://sputnikarabic.ae/20240215/البيت-الأبيض-أفدييفكا-على-وشك-أن-تصبح-تحت-السيطرة-الروسية-بسبب-الوضع-الحرج-للقوات-الأوكرانية--1086111596.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: واشنطن تواصلت مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"
صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تواصلت بالفعل مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"، والاستعدادات جارية لتنظيم الاتصالات.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لقد تواصلنا مع الجانب الروسي، لكننا لم ننظم الاتصالات بعد".
وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليمات للفريق بالاتصال بروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، والاستعدادات جارية لذلك.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.
وأوضحت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين، لزملائها المشرّعين، في وقت سابق اليوم، عن "الحرب الوحيدة" التي يهتم بها الأمريكيون حقًا.
ونشرت عضو الكونغرس على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم وضع علامة على الحدود الجنوبية للبلاد باسم "تايوان، إسرائيل، أوكرانيا"، والمكسيك، الواقعة خلفها، مكتوب عليها "روسيا".
وكتبت تايلور غرين بجانب الصورة: "هذه خريطة لمساعدة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الأمريكيين الذين لا يفهمون الحرب الوحيدة التي يهتم بها الأمريكيون".