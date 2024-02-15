https://sputnikarabic.ae/20240215/البيت-الأبيض-أفدييفكا-على-وشك-أن-تصبح-تحت-السيطرة-الروسية-بسبب-الوضع-الحرج-للقوات-الأوكرانية--1086111596.html
البيت الأبيض: أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت السيطرة الروسية بسبب الوضع الحرج للقوات الأوكرانية
البيت الأبيض: أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت السيطرة الروسية بسبب الوضع الحرج للقوات الأوكرانية
أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، بأن الوضع في أفدييفكا أصبح حرجا، بما في ذلك بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، وقد تخضع المدينة... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T20:08+0000
2024-02-15T20:08+0000
2024-02-15T20:08+0000
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a6acd3e83e6389fed97e629bc5b26403.jpg
وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "لسوء الحظ، نتلقى معلومات من أوكرانيا تفيد بأن الوضع في أفدييفكا حرج للغاية، وتواصل روسيا الضغط على الأوكرانيين بشكل يومي، إذ أن أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت سيطرة القوات الروسية".وخلص كيربي إلى أنه "نظرا لحقيقة أن الكونغرس لم يوافق على طلب تمويل إضافي، لا يمكننا إرسال مساعدات جديدة إلى أوكرانيا".في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محور أفدييفكا بأنه أحد أهم المحاور. وقال إن القوات الروسية تفوقت على الجبهة واخترقت دفاعات العدو وسيطرت على مواقع جديدة مهمة.وأعلن المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، دميتري ليخوفوي، يوم أمس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لخسارة خط الإمداد الرئيسي بالقرب من أفدييفكا.وقال ليخوفوي لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هناك متوتر وديناميكي. ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيسي".وأضاف ليخوفوي أن "المعارك في الشوارع مستمرة في أفدييفكا منذ عدة أيام وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول السيطرة على المدينة".واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفدييفكا.قذيفة روسية تنسف برج "دبابة هجينة" نادرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-يقرر-إنشاء-مركز-تدريب-جديد-للجيش-الأوكراني-في-بولندا-1086105583.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085626667_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ced6db1da122f556d5a5febba43ade03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
البيت الأبيض, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
البيت الأبيض: أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت السيطرة الروسية بسبب الوضع الحرج للقوات الأوكرانية
أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، بأن الوضع في أفدييفكا أصبح حرجا، بما في ذلك بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، وقد تخضع المدينة لسيطرة القوات الروسية قريبا.
وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "لسوء الحظ، نتلقى معلومات من أوكرانيا تفيد بأن الوضع في أفدييفكا حرج للغاية، وتواصل روسيا الضغط على الأوكرانيين بشكل يومي، إذ أن أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت سيطرة القوات الروسية".
وأشار كيربي إلى أن هذا الوضع يرجع بشكل كبير إلى نقص الذخيرة لدى القوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان بدوره نتيجة لعدم وجود فرصة للحكومة الأمريكية لإرسال حزم مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف في الظروف الحالية.
وخلص كيربي إلى أنه "نظرا لحقيقة أن الكونغرس لم يوافق على طلب تمويل إضافي، لا يمكننا إرسال مساعدات جديدة إلى أوكرانيا".
وشدد كيربي على أنه "إذا لم يتخذ الجمهوريون أي إجراء قريبا، فإن ما يحدث الآن في أفدييفكا قد يحدث في أجزاء أخرى من الجبهة".
في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محور أفدييفكا بأنه أحد أهم المحاور. وقال إن القوات الروسية تفوقت على الجبهة واخترقت دفاعات العدو وسيطرت على مواقع جديدة مهمة.
وأعلن المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، دميتري ليخوفوي، يوم أمس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لخسارة خط الإمداد الرئيسي بالقرب من أفدييفكا
.
وقال ليخوفوي لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هناك متوتر وديناميكي. ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيسي".
وأضاف ليخوفوي أن "المعارك في الشوارع مستمرة في أفدييفكا منذ عدة أيام وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول السيطرة على المدينة".
واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفدييفكا.