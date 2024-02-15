https://sputnikarabic.ae/20240215/الخارجية-الروسية-قصف-بيلغورود-عمل-إرهابي-1086094944.html
الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود بالعمل الإرهابي، وقالت إن الخارجية الروسية ستقدم هذه... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T11:43+0000
2024-02-15T11:43+0000
2024-02-15T12:06+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
وزارة الدفاع الروسية
الجيش الروسي
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وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية. ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف، وتحطم زجاج المبنى وتضررت واجهته كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.ووفقا لبيانات أولية حسبما أفاد حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، فقد قتل 5 أشخاص بينهم طفل وأصيب 18 آخرون في الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة بيلغورود.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي
روسيا, الخارجية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, الجيش الروسي
الخارجية الروسية: قصف بيلغورود عمل إرهابي
11:43 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 12:06 GMT 15.02.2024)
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود بالعمل الإرهابي، وقالت إن الخارجية الروسية ستقدم هذه القضية إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.
ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف، وتحطم زجاج المبنى وتضررت واجهته كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.
ووفقا لبيانات أولية حسبما أفاد حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، فقد قتل 5 أشخاص بينهم طفل وأصيب 18 آخرون في الهجوم الصاروخي الأوكراني على مدينة بيلغورود.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.