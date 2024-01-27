https://sputnikarabic.ae/20240127/الجيش-الروسي-يسقط-7-صواريخ-هيمارس-و28-مسيرة-أوكرانية-1085471874.html

الجيش الروسي يسقط 7 صواريخ "هيمارس" و28 مسيرة أوكرانية

الجيش الروسي يسقط 7 صواريخ "هيمارس" و28 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية أسقطت 7 صواريخ من طراز "هيمارس" خلال الـ24 ساعة الماضية. 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T11:47+0000

2024-01-27T11:47+0000

2024-01-27T11:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن "القوات الروسية تمكنت من إسقاط 7 صواريخ من طراز "هيمارس"، باللإضافة إلى 28 مسيرة تابعة لقوات كييف في مناطق مختلفة من جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعة خيرسون".وأكدت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي نجح في تدمير منظومة الدفاع الجوية الأوكرانية "إس-300" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أنه "على محور كوبيانسك خسر العدو ما يصل إلى 25 عسكريًا، وعلى محور كراسني ليمان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 100 عسكري".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."تي-80" الروسية تتزود بترقية "كاسر الأمواج"...فيديووبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240127/القوات-الأوكرانية-تخسر-250-جنديا-في-هجومين-فاشلين-على-محور-دونيتسك--عاجل-1085471335.html

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