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العراق يحقق في مزاعم فساد بعثة الأمم المتحدة
العراق يحقق في مزاعم فساد بعثة الأمم المتحدة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بمزاعم فساد في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي). 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T15:45+0000
2024-02-15T15:45+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت الهيئة في بيان، أنها شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد التي أُثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق.وأضافت أن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة "غارديان" البريطانية.وأوضح البيان أن فريق هيئة النزاهة تواصل مع محررة المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد اتّهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق.كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام.
https://sputnikarabic.ae/20230412/العراق-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الأمم-المتحدة-لتعزيز-مكافحة-الفساد-1075837387.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار

العراق يحقق في مزاعم فساد بعثة الأمم المتحدة

15:45 GMT 15.02.2024
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بمزاعم فساد في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي).
وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت الهيئة في بيان، أنها شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد التي أُثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وأضافت أن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة "غارديان" البريطانية.
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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ووفقا لبيان الهيئة، زعمت كاتبة المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأوضح البيان أن فريق هيئة النزاهة تواصل مع محررة المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد اتّهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق.
كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام.
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