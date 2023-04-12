https://sputnikarabic.ae/20230412/العراق-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الأمم-المتحدة-لتعزيز-مكافحة-الفساد-1075837387.html

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد

رعى محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مكافحة الفساد. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T18:46+0000

2023-04-12T18:46+0000

2023-04-12T18:46+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068383762_0:124:3071:1851_1920x0_80_0_0_90b62eb529d73fa86f89bf69f45221fb.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في البلاد، أن "محمد شياع السوداني رعى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد".وتشمل مذكرة تفاهم العراق والأمم المتحدة تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، في وقت وقع عن الجانب العراقي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي.وعبر السوداني عن تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن حكومته الحالية أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة الفساد، حيث أدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها.وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي أن حكومة السوداني قد عزّزت مكافحة الإرهاب بخطوات إجرائية استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، مشددا على أن العراق مستمر في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة.ولفت محمد شياع السوداني إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، من أجل تطوير آليات مكافحة الفساد والحد من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".ومن المقرر أن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها الرامية إلى مكافحة الفساد، ويتضمن البرنامج الأممي تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الاستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ويدور برنامج الأمم المتحدة ودعمه للعراق حول التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، فضلا عن تعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.

https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيس-الوزراء-العراقي-نحارب-الفساد-بلا-خطوط-حمراء-1075683592.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة