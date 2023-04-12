https://sputnikarabic.ae/20230412/العراق-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-الأمم-المتحدة-لتعزيز-مكافحة-الفساد-1075837387.html
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد
رعى محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مكافحة الفساد. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T18:46+0000
2023-04-12T18:46+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في البلاد، أن "محمد شياع السوداني رعى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد".وتشمل مذكرة تفاهم العراق والأمم المتحدة تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، في وقت وقع عن الجانب العراقي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي.وعبر السوداني عن تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن حكومته الحالية أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة الفساد، حيث أدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها.وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي أن حكومة السوداني قد عزّزت مكافحة الإرهاب بخطوات إجرائية استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، مشددا على أن العراق مستمر في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة.ولفت محمد شياع السوداني إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، من أجل تطوير آليات مكافحة الفساد والحد من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".ومن المقرر أن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها الرامية إلى مكافحة الفساد، ويتضمن البرنامج الأممي تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الاستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.ويدور برنامج الأمم المتحدة ودعمه للعراق حول التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، فضلا عن تعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230408/رئيس-الوزراء-العراقي-نحارب-الفساد-بلا-خطوط-حمراء-1075683592.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز مكافحة الفساد
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رعى محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز مكافحة الفساد.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في البلاد، أن "محمد شياع السوداني رعى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن التعاون في مجال مكافحة الفساد".
وتشمل مذكرة تفاهم العراق والأمم المتحدة تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة
في القطاعين العام والخاص، في وقت وقع عن الجانب العراقي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي.
وعبر السوداني عن تقديره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن حكومته الحالية أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة الفساد، حيث أدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي
أن حكومة السوداني قد عزّزت مكافحة الإرهاب بخطوات إجرائية استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، مشددا على أن العراق مستمر في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة.
ولفت محمد شياع السوداني إلى "عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، من أجل تطوير آليات مكافحة الفساد والحد من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح".
ومن المقرر أن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها الرامية إلى مكافحة الفساد
، ويتضمن البرنامج الأممي تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الاستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويدور برنامج الأمم المتحدة ودعمه للعراق حول التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، فضلا عن تعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.