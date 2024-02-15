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https://sputnikarabic.ae/20240215/الكرملين-يكشف-هدف-إعلان-واشنطن-عن-تهديد-روسي-خطير-لأمنها-القومي--1086090261.html
الكرملين يكشف هدف إعلان واشنطن عن "تهديد روسي خطير لأمنها القومي"
الكرملين يكشف هدف إعلان واشنطن عن "تهديد روسي خطير لأمنها القومي"
علّق الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، على التقارير التي نُشرت في أمريكا، عن وجود ما وصف بـ"التهديد الخطير للأمن القومي الأمريكي"، مؤكدًا أن هذه... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T08:57+0000
2024-02-15T09:11+0000
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وأعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة مغلقة حول "التهديد الخطير للأمن القومي"، يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون لتخصيص أموال لأوكرانيا.وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-بدأنا-نلمس-عواقب-غياب-الدعم-الأمريكي-لكييف-1086089446.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين يكشف هدف إعلان واشنطن عن "تهديد روسي خطير لأمنها القومي"

08:57 GMT 15.02.2024 (تم التحديث: 09:11 GMT 15.02.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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علّق الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الخميس، على التقارير التي نُشرت في أمريكا، عن وجود ما وصف بـ"التهديد الخطير للأمن القومي الأمريكي"، مؤكدًا أن هذه المزاعم مجرد "حيلة" لا أكثر.
وأعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة مغلقة حول "التهديد الخطير للأمن القومي"، يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون لتخصيص أموال لأوكرانيا.

لا أستطيع التعليق على هذا على الإطلاق، لكن من الواضح أن البيت الأبيض يحاول، بكل الوسائل، دفع الكونغرس للتصويت على مشروع قانون لتخصيص الأموال. إنه أمر واضح. حسنا سنرى أي نوع من الحيل، إذا جاز التعبير، سيلجأ إليها البيت الأبيض.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
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08:56 GMT

وأيّد مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك بحسب نتائج التصويت في المجلس.

وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.
وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف و14.1 مليار لتل أبيب.
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