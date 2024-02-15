https://sputnikarabic.ae/20240215/الناتو-بدأنا-نلمس-عواقب-غياب-الدعم-الأمريكي-لكييف-1086089446.html

"الناتو": بدأنا نلمس عواقب غياب الدعم الأمريكي لكييف

"الناتو": بدأنا نلمس عواقب غياب الدعم الأمريكي لكييف

أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الكتلة، اليوم الخميس، أن الناتو "يرى بالفعل" عواقب عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بمواصلة... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T08:56+0000

2024-02-15T08:56+0000

2024-02-15T08:56+0000

العالم

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وقال ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت المساعدات الأمريكية ستأتي إلى كييف بعد فوات الأوان: "إننا نرى بالفعل عواقب حقيقية على أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على اتخاذ قرار، لكنني أتوقع أن تتخذ الولايات هذا القرار".وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أتوقع أن يوافق الكونغرس الأمريكي على حزمة لمواصلة دعم أوكرانيا، لأن دعم أوكرانيا ليس صدقة، بل إسهام في أمننا".ودعا البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة بشكل عاجل على مشروع قانون يوفر أكثر من 60 مليار دولار لاستئناف المساعدات للحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية على المبادرة. وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"

https://sputnikarabic.ae/20240213/أمريكا-لا-تعتقد-أن-الناتو-سيدعو-أوكرانيا-رسميا-للانضمام-إليه-في-قمة-الصيف-المقبل-1086036106.html

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