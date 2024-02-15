https://sputnikarabic.ae/20240215/الكونغرس-الأمريكي-يقترح-إنشاء-أوكرانيا-جديدة-1086090984.html
الكونغرس الأمريكي يقترح إنشاء "أوكرانيا جديدة"
الكونغرس الأمريكي يقترح إنشاء "أوكرانيا جديدة"
اقترح عضو الكونغرس الأمريكي، تشيب روي، اليوم الخميس، تحويل تكساس إلى أوكرانيا، بهدف لفت انتباه الكونغرس الأمريكي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد من المهاجرين،... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T09:51+0000
2024-02-15T09:51+0000
2024-02-15T09:51+0000
العالم
الكونغرس الأمريكي
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وقال روي لوسائل إعلام أمريكية: "على الأرجح سوف أطرح مشروع قانون قريبًا جدًا، من شأنه تحويل تكساس إلى أوكرانيا، عندها ربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا على حماية الحدود الأمريكية".ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون إضافي لتمويل الأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار، بما في ذلك 60 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا. وسبق أن استبعد مؤلفو مشروع القانون بنودا بشأن تمويل إجراءات دعم أمن الحدود وضبط الهجرة، لمكافحة أزمة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية.وكما صرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، فإن مجلس النواب لن يكون قادرًا على الاحتذاء بمجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240215/الكرملين-يكشف-هدف-إعلان-واشنطن-عن-تهديد-روسي-خطير-لأمنها-القومي--1086090261.html
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العالم, الكونغرس الأمريكي, عضو الكونغرس
العالم, الكونغرس الأمريكي, عضو الكونغرس
الكونغرس الأمريكي يقترح إنشاء "أوكرانيا جديدة"
اقترح عضو الكونغرس الأمريكي، تشيب روي، اليوم الخميس، تحويل تكساس إلى أوكرانيا، بهدف لفت انتباه الكونغرس الأمريكي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد من المهاجرين، وتخصيص الأموال لحمايتها.
وقال روي لوسائل إعلام أمريكية: "على الأرجح سوف أطرح مشروع قانون قريبًا جدًا، من شأنه تحويل تكساس إلى أوكرانيا، عندها ربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا على حماية الحدود الأمريكية".
ووفقًا لروي، فإن "دار رعاية المسنين" المتمثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، لا تنشط إلا عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على الحروب الخارجية. وعلّق روي بسخرية على فرضية مفادها أن تخصيص 60 مليار دولار من المساعدات لكييف من شأنه أن يساعد في تطوير المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي.
وأضاف النائب الأمريكي: "منذ متى كانت تنميتنا الاقتصادية مدفوعة بتمويل الحروب الخارجية؟"، بحسب "فوكس نيوز".
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون إضافي لتمويل الأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار، بما في ذلك 60 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا. وسبق أن استبعد مؤلفو مشروع القانون بنودا بشأن تمويل إجراءات دعم أمن الحدود وضبط الهجرة، لمكافحة أزمة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكما صرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، فإن مجلس النواب لن يكون قادرًا على الاحتذاء بمجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا.