https://sputnikarabic.ae/20240213/أمريكا-لا-تعتقد-أن-الناتو-سيدعو-أوكرانيا-رسميا-للانضمام-إليه-في-قمة-الصيف-المقبل-1086036106.html
أمريكا لا تعتقد أن الناتو سيدعو أوكرانيا رسميا للانضمام إليه في قمة الصيف المقبل
أمريكا لا تعتقد أن الناتو سيدعو أوكرانيا رسميا للانضمام إليه في قمة الصيف المقبل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث، أنها لا تعتقد أن الحلف سيدعو أوكرانيا رسميًا للانضمام إليه في... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T14:16+0000
2024-02-13T14:16+0000
2024-02-13T14:16+0000
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وقالت سميث: "فيما يتعلق بعقد قمة في هذا الصيف، لا أتوقع أن يصدر الحلف دعوة لأوكرانيا في هذه المرحلة".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240213/ستريلا-10-وحدة-صواريخ-مضادة-للطائرات-في-مهمة-خاصة-1086033345.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
أمريكا لا تعتقد أن الناتو سيدعو أوكرانيا رسميا للانضمام إليه في قمة الصيف المقبل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث، أنها لا تعتقد أن الحلف سيدعو أوكرانيا رسميًا للانضمام إليه في قمة، يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت سميث: "فيما يتعلق بعقد قمة في هذا الصيف، لا أتوقع أن يصدر الحلف دعوة لأوكرانيا في هذه المرحلة".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو
على وجه السرعة".
وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"
دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.