عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240213/أمريكا-لا-تعتقد-أن-الناتو-سيدعو-أوكرانيا-رسميا-للانضمام-إليه-في-قمة-الصيف-المقبل-1086036106.html
أمريكا لا تعتقد أن الناتو سيدعو أوكرانيا رسميا للانضمام إليه في قمة الصيف المقبل
أمريكا لا تعتقد أن الناتو سيدعو أوكرانيا رسميا للانضمام إليه في قمة الصيف المقبل
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث، أنها لا تعتقد أن الحلف سيدعو أوكرانيا رسميًا للانضمام إليه في... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T14:16+0000
2024-02-13T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085381265_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_9820d156a4540f83609d3622033358ab.jpg
وقالت سميث: "فيما يتعلق بعقد قمة في هذا الصيف، لا أتوقع أن يصدر الحلف دعوة لأوكرانيا في هذه المرحلة".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240213/ستريلا-10-وحدة-صواريخ-مضادة-للطائرات-في-مهمة-خاصة-1086033345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085381265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d3aeef19f6f64c13c3e13ec2a373f9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

أمريكا لا تعتقد أن الناتو سيدعو أوكرانيا رسميا للانضمام إليه في قمة الصيف المقبل

14:16 GMT 13.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث، أنها لا تعتقد أن الحلف سيدعو أوكرانيا رسميًا للانضمام إليه في قمة، يونيو/ حزيران المقبل.
وقالت سميث: "فيما يتعلق بعقد قمة في هذا الصيف، لا أتوقع أن يصدر الحلف دعوة لأوكرانيا في هذه المرحلة".
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".
وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
وسائط متعددة
"ستريلا-10".. وحدة صواريخ مضادة للطائرات في "مهمة خاصة"
13:46 GMT

وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير رهينتين لدى حماس في رفح.. فيديو وصور13:53 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала