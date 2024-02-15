https://sputnikarabic.ae/20240215/تحديد-موعد-إعلان-دولة-فلسطين-خطة-أمريكية--عربية-تحدد-المفتاح------1086087787.html

تفاصيل خطة أمريكية – عربية لإعلان دولة فلسطين.. تحديد "المفتاح" وقلق من "الفيل"

تفاصيل خطة أمريكية – عربية لإعلان دولة فلسطين.. تحديد "المفتاح" وقلق من "الفيل"

كشفت مصادر إعلامية غربية، صباح اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعمل على وجه السرعة مع مجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط على استكمال خطة... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T08:33+0000

2024-02-15T08:33+0000

2024-02-15T09:29+0000

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وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطة وضعت جدولا زمنيا ثابتا للتنفيذ، وسيتم الإعلان عنه في في أقرب وقت ممكن وربما خلال الأسابيع المقبلة.وترتبط هذه الجهود، بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل "حماس"، والذي يتم التفاوض حوله بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.وقف إطلاق نار أولي يتضمن خطوات محددةوبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، من شأنه أن يوفر الوقت المناسب لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب.ويأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان، شهر الصيام لدى الدول الإسلامية، الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحرمان وأجواء الضغط الشديد الذي قد يتفجر في غزة.تحديد "مفتاح الحل"ونقلت الصحيفة تصريحات عن مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: "المفتاح هو صفقة الرهائن".مخاوف من خطوة إسرائيلية خطيرة"الفيل الإسرائيلي" قد يسبب مشكلةاعتبرت الصحيفة أن "الفيل الذي يدور في غرف التخطيط هو إسرائيل (في إشارة للمخاوف من رفض إسرائيل)، وما إذا كانت حكومتها سوف تذعن للكثير مما تتم مناقشته، مثل: الانسحاب من العديد من المستوطنات، إن لم يكن كلها في الضفة الغربية، وعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات الأمن والحوكمة للضفة الغربية وقطاع غزة معًا. والأمل هو أن تحصل إسرائيل أيضًا على ضمانات أمنية محددة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى سيكون من الصعب رفضه".وقال نتنياهو على قناة "ABC News": "لكل من يتحدث عن حل الدولتين، حسنًا، أنا أسألكم، ماذا تقصدون بذلك؟ هل يجب أن يكون للفلسطينيين جيش؟ ... هل يستمرون في تربية أبنائهم على الإرهاب والدمار؟ بالطبع أقول، بالطبع لا... إن أهم قوة يجب أن تبقى في يد إسرائيل هي السيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن".دائرة دعم كبيرة للخطةوأشارت المصادر إلى أن دائرة الدعم للخطة الثابتة تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة الصغيرة من العاملين عليها بشكل مباشر. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن اهتمامه العام بالاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية.وقال كوبمانز إنه بينما تواجه إدارة بايدن الانتخابات المقبلة، "قد يكون من المفيد للآخرين تقاسم مسؤولية المساعدة في إنهاء الصراع".مناقشة الخطة في مؤتمر ميونيخ... واعتراف أمريكي بفلسطينوتأمل الدول المشاركة في مناقشة خططها مع زعماء أوروبا وغيرهم في مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي يبدأ يوم الجمعة.وقال مسؤول أمريكي مطّلع على المحادثات: "لا نريد أن نفقد زخم هذه اللحظة من خلال القيام بذلك على أجزاء وأجزاء". وأضاف المسؤول إن هناك رغبة في معرفة "كيف يبدو الأمر منذ اليوم الأول".أمريكا لم تكن جدية في دعم السلاموقال عمرو موسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية المصري من عام 1991 إلى عام 2001 والأمين العام لجامعة الدول العربية من عام 2001 إلى عام 2011: "إن عبارة "عملية السلام" كانت معنا لمدة 10 سنوات في التسعينيات ولم تنتج شيئًا... لقد كانت تلك مجرد خدعة".

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https://sputnikarabic.ae/20240215/برلماني-إسرائيلي-لا-وقف-إطلاق-النار-دون-مغادرة-السنوار-ورفاقه-من-غزة-1086084834.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين, إسرائيل