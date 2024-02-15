https://sputnikarabic.ae/20240215/برلماني-إسرائيلي-لا-وقف-إطلاق-النار-دون-مغادرة-السنوار-ورفاقه-من-غزة-1086084834.html

برلماني إسرائيلي: لا وقف إطلاق النار دون مغادرة السنوار ورفاقه من غزة

برلماني إسرائيلي: لا وقف إطلاق النار دون مغادرة السنوار ورفاقه من غزة

شدد برلماني إسرائيلي، على أنه لا وقف لإطلاق النار في غزة، دون مغادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار ورفاقه القطاع. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T06:46+0000

2024-02-15T06:46+0000

2024-02-15T06:46+0000

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ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، صباح اليوم الخميس، عن بوعاز بيسموت، عضو لجنة الدفاع والعلاقات العامة في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاكم، أمله في نجاح اجتماع القاهرة الرباعي في ضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة.وأفاد بيسموت بأن" هناك 134 رهينة تم احتجازهم لأكثر من أربعة أشهر، وهذه مدة طويلة جدا، وأنا ألتقي يوميا في الكنيست بعائلات الرهائن، وأرى مدى الضغط والحزن والقلق الذي يشعرون به، وقد حان الوقت لإنهاء هذه القضية تماما".وأوضح البرلماني الإسرائيلي أنه يفضل تسمية "وقف لإطلاق النار" بفترة "تهدئة"، بدعوى ضرورة عودة المحتجزين إلى منازلهم، مناديا بالتحرك العسكري واستخدام قوة الجيش الإسرائيلي في استعادة هؤلاء الرهائن إلى منازلهم، بحسب قوله.وأعلن بوعاز بيسموت، عن دعمه لأي تحرك يؤدي إلى عودة المحتجزين إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن "الحرب على غزة، يمكن أن تتوقف في دقيقة واحدة، إذا غادر السنوار ورفاقه المحيطون به القطاع".ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بانتهاء اجتماع القاهرة الرباعي بشأن سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنجاز اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، ومغادرة الوفد الإسرائيلي، الذي ضم رئيس "الموساد" ورئيس "الشاباك" وممثلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل ستواصل عملياتها وستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة بعد إجلاء المدنيين".وأوضح نتنياهو، في بيان عبر منصة "إكس": "سنقاتل من أجل تحقيق النصر الكامل، وهذا يشمل إجراءات قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق الحرب"، مشيرا إلى أنه "تم إطلاق سراح 112 رهينة حتى الآن، وهو ما أصبح ممكنا بفضل مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة".وقال نتنياهو، في بيان منفصل: "مفتاح الإفراج عن بقية المختطفين هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية، وأُصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية وعندما تتخلى عن هذه المطالب، سنكون قادرين على المضي قدما".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240214/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-حكومة-نتنياهو-تماطل-وتتهرب-من-استحقاق-تبادل-الأسرى-ووقف-العدوان-على-غزة-1086078502.html

https://sputnikarabic.ae/20240214/نتنياهو-إسرائيل-ستتخذ-إجراءات-واسعة-النطاق-في-رفح-بعد-إجلاء-المدنيين-1086078734.html

https://sputnikarabic.ae/20240214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مجندة-شمالي-البلاد-جراء-سقوط-صواريخ-من-لبنان--1086077002.html

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