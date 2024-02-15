https://sputnikarabic.ae/20240215/رئيس-الوزراء-الكندي-يبحث-هاتفيا-مع-السيسي-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1086111911.html

رئيس الوزراء الكندي يبحث هاتفيا مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء الكندي يبحث هاتفيا مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو. 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T20:13+0000

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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال الجهود التي تبذلها مصر للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية.من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الكندي الجهود المصرية، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين ودعم بلاده لكافة الجهود لوقف إطلاق النار.وكان السيسي قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتخفيف من وطأة معاناتهم.وشدد على استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20240215/مغادرة-الوفد-الإسرائيلي-ما-مصير-مفاوضات-القاهرة-وإمكانية-وقف-الحرب-في-غزة-1086109399.html

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