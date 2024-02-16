https://sputnikarabic.ae/20240216/أغنى-دول-العالم-بالنفط-1086143598.html

أغنى دول العالم بالنفط

أغنى دول العالم بالنفط

يعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية على كوكبنا والذي يعتبر مصدر الطاقة الأول والأكثر شيوعا في العالم، ليشكل النفط بصناعاته البيتروكيميائية أساس اقتصاد عدد من... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T14:57+0000

2024-02-16T14:57+0000

2024-02-16T14:57+0000

تقارير منوعات

اقتصاد

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg

سنتعرف في هذا المقال على أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم، وأين تتوزع حقول النفط في هذه الدول.احتياطيات النفط هي تقدير لكمية النفط الخام الموجودة في منطقة معينة. كما يجب استخراجه باستخدام التقنيات المتاحة، فلا يمكن اعتبار النفط الموجود على أعماق لا يمكن الوصول إليها جزءاً من الاحتياطي الوطني.بحسب تقديرات شركة "بريتيش بتروليوم"، بلغ احتياطي النفط العالمي في عام 2021. 1.734 تريليون برميل. وتتركز الحقول المتاحة في عدة أحواض (مناطق جيولوجية). وتشمل أكبر الحقول في العالم (TOP 5) بحسب وكالة الطاقة الدولية، الغوار في المملكة العربية السعودية، برقان في الكويت، السفانية - الخفجي في أراضي المملكة العربية السعودية والكويت، الرميلة في أراضي العراق والكويت، كاشاجان في كازاخستان.الدول الأكثر امتلاكاً للحقول النفطية، بحسب التقرير الإحصائي السنوي لشركة "بي بي" لعام 2021:تمتلك دول الشرق الأدنى والأوسط أكبر قدر من النفط (المملكة العربية السعودية والعراق والكويت) - 66.5% من احتياطياتها العالمية. ثم تأتي أمريكا الشمالية واللاتينية (فنزويلا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية) - ما يقرب من 15%. وفي أفريقيا ( ليبيا ونيجيريا والجزائر) - 7.3% من الاحتياطيات العالمية. في أوروبا الشرقية ودول رابطة الدول المستقلة (روسيا وكازاخستان ورومانيا) - 5.7%. في آسيا وأوقيانوسيا (أكثر من نصفها في الصين) - 4.3% في أوروبا الغربية (النرويج، بريطانيا العظمى) - أقل من 2%، " بحسب فاليري بولكوفسكي، كبير المحللين في مجموعة Forex Club Group.الدول الرائدة في إنتاج النفطوفي عام 2021، توزعت قائمة الدول الأكثر انتاجا للنفط على النحو الآتي:أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم- الولايات المتحدة الأمريكيةتقع مراكز التنقيب الرئيسية في الولايات المتحدة على طول ساحل المحيط الأطلسي، ووسط وجنوب كاليفورنيا ، وساحل الخليج . وتقع صناعة النفط بمختلف أشكالها بيد عدد من الشركات التي تحتكر هذا الاتجاه في الأعمال، وأكبرها شركة إكسون موبيل.من حيث احتياطيات النفط الصخري، تحتل الولايات المتحدة المركز الثاني بعد روسيا، ولكن بفضل التطوير النشط لهذه الحقول، احتلت البلاد المركز الأول في إنتاج النفط، متجاوزة روسيا والمملكة العربية السعودية.- روسياأصبح إنتاج النفط في روسيا من الصناعات ذات الأولوية في بداية القرن العشرين، والآن أصبح “الذهب الأسود” الجزء الأهم من الصادرات الروسية، وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة من الهيدروكربونات السائلة اعتبارًا من عام 2020، 107.2 مليار برميل (بحسب لتقارير بريتيش بتروليوم ). يتم الآن إنتاج معظم الهيدروكربونات في غرب وشرق سيبيريا ومنطقة النفط تيمان-بيتشورا.- المملكة العربية السعوديةأسهم اكتشاف النفط في الملكة العربية السعودية ببداية القرن العشرين، في عام 1938، إلى إحداث تغيير كبير في المملكة. وتعد المملكة الآن أحد أكبر موردي النفط في العالم، والذي يعتبر استيراده أساس ازدهار المملكة. ، وتشرف شركة أرامكو السعودية الحكومية على جميع الاحتياطيات الهيدروكربونية في البلاد والتي تنفذ برامج استكشاف واسعة النطاق.- كنداتتمتع كندا باحتياطيات نفطية كبيرة وهي دائمًا من بين أكبر خمس دول نفطية. وفي عام 2020، بلغت احتياطياتها المؤكدة من "الذهب الأسود" 169.7 مليار برميل. وتقع معظم الرواسب في الرمال النفطية التي يصعب الوصول إليها في ألبرتا ويتم إنتاجها في المقام الأول عن طريق المحاجر أو الحفر.- العراقلا تزال الإمكانات الحقيقية للمواد الخام في العراق مجهولة بسبب سنوات الحروب الطويلة والعقوبات الاقتصادية اللاحقة. وقد تحتوي الرواسب العميقة، التي تقع أساسًا في منطقة الصحراء الغربية، على موارد أكثر بكثير، ولكن لم يتم استكشافها بعد. وتقع الحقول الرئيسية في العراق - الرميلة والزبير وبن عمر - في جنوب البلاد. ويتم التحكم في إنتاج النفط من قبل شركة نفط الشمال وشركة نفط الجنوب التابعتين لوزارة النفط. ويعد العراق حاليا أحد أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم.- الصينمن حيث احتياطيات النفط، فإن الصين أقل بشكل ملحوظ من الدول النفطية الرائدة في العالم. لا تزال صناعة النفط والغاز في الجمهورية حديثة نسبياً، ولكنها تتطور بسرعة بسبب الخدمات اللوجستية المدروسة بشكل صحيح واحتياجات التصدير المتزايدة. منذ عام 1993، بدأت الصين تتحول إلى أكبر مصدر للنفط في العالم، وحتى عام 1990، كانت المعلومات حول احتياطيات الهيدروكربون سرا من أسرار الدولة. تشمل الودائع الرئيسية Liaohe وDaqing وFuyu وDagang. وتقع جميعها شمال شرقي البلاد.- الإمارات العربية المتحدةتم اكتشاف حقول النفط هنا عام 1962، وفي الوقت نفسه بدأت الإمارات بتصديره. معظم النفط المنتج في البلاد هو من الدرجات الخفيفة مع الحد الأدنى من محتوى الكبريت. تشكل التجارة في "الذهب الأسود" ومنتجاته جزءاً كبيراً من الاقتصاد وهي أساس ازدهار دولة الإمارات، لكن رغم ذلك تعمل الدولة بنشاط على تطوير الطاقة الشمسية. الشركة الرائدة في إنتاج المواد الهيدروكربونية هي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وتقع الودائع الرئيسية في أبو ظبي ودبي .- البرازيلتعد البرازيل من بين 15 دولة في العالم من حيث احتياطيات النفط المؤكدة وهي مصدر رئيسي. بدأت أصول صناعة النفط في عام 1838، عندما بدأ إنتاج البيتومين في مقاطعة باهيا لإنتاج كيروسين المصابيح. وتقع الغالبية العظمى من احتياطيات البلاد في الخارج داخل ولاية ريو دي جانيرو . تعد شركة بتروبراس المملوكة للدولة مسؤولة عن 74% من إنتاج النفط السنوي في البلاد، كما تعمل الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في البرازيل.- الكويتالكويت بلد صغير المساحة ولكنه غني بالموارد، بدأ في تطوير حقوله النفطية بعد الحرب العالمية الثانية. ويبلغ حجم النفط المنتج في البلاد اليوم 3 ملايين برميل يوميا، وهذا ليس الحد الأقصى. وتعمل شركة البترول الكويتية الحكومية في مجال التطوير والبحث عن “الذهب الأسود” في البلاد، وأهم الحقول هي برقان الكبرى، والصابرية، والمناقيش وأم قدير. حاليًا، تعمل الكويت مع المملكة العربية السعودية أيضًا على تطوير الرواسب الموجودة في المنطقة المحايدة بين الدولتين.- إيرانتقع إيران عند تقاطع العديد من شرايين التجارة والنقل في العالم، ومواردها المعدنية غنية بالهيدروكربونات والمعادن غير الحديدية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة. ومن حيث الموارد، تعد البلاد واحدة من القوى النفطية الخمس الرائدة. وتقوم شركة النفط الوطنية الإيرانية (شركة ملي نفط إيران) بتطوير حقول جديدة واستخراج “الذهب الأسود”، وتقع احتياطيات النفط الرئيسية في الخليج العربي .أكبر حقول النفط في روسيايوجد في روسيا حوالي عشرة حقول نفط مستغلة باحتياطي محتمل يزيد عن مليار طن لكل منها. ومن بين هذه أكبرها ما يلي:

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير منوعات, اقتصاد, العالم