https://sputnikarabic.ae/20240216/الجامعة-العربية-تضع-منظمات-وشخصيات-إسرائيلية-على-قوائم-الإرهاب-1086132716.html
الجامعة العربية تضع منظمات وشخصيات إسرائيلية على "قوائم الإرهاب"
الجامعة العربية تضع منظمات وشخصيات إسرائيلية على "قوائم الإرهاب"
قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة وضع 60 منظمة إسرائيلية ضمن "قوائم الإرهاب". 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T12:36+0000
2024-02-16T12:36+0000
2024-02-16T12:37+0000
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وحسب صحيفة "القدس العربي"، أضاف العكلوك أن المجلس اعتمد أيضا قائمة من 22 شخصية إسرائيلية "تبنت قرار الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وأفاد مندوب فلسطين، بأن المجلس تبنى أيضا قرارا بمقاطعة 97 شركة ومؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان. كما أشار العكلوك أيضا إلى أن المجلس ينتظر من الدول العربية تنفيذ القرارات التي تم إقرارها.وكانت جامعة الدول العربية قد أدانت في وقت سابق، الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة. وحذرت من خطورة الأوضاع في مدينة رفح، ومحاولة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني، تم دفعهم من قبل إسرائيل للنزوح على مقربة من الحدود مع مصر.واعتبر مجلس الجامعة أن ذلك سيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم بوقف الحرب الإسرائيلية والتهجير القسري ضد الفلسطينيين إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240216/قطر-تدعو-المجتمع-الدولي-لاتخاذ-إجراءات-عاجلة-لوقف-خطط-إسرائيل-لغزو-رفح-1086128616.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
الجامعة العربية تضع منظمات وشخصيات إسرائيلية على "قوائم الإرهاب"
12:36 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 12:37 GMT 16.02.2024)
قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة وضع 60 منظمة إسرائيلية ضمن "قوائم الإرهاب".
وحسب صحيفة
"القدس العربي"، أضاف العكلوك أن المجلس اعتمد أيضا قائمة من 22 شخصية إسرائيلية "تبنت قرار الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأفاد مندوب فلسطين، بأن المجلس تبنى أيضا قرارا بمقاطعة 97 شركة ومؤسسة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، استناداً إلى قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان.
كما أشار العكلوك أيضا إلى أن المجلس ينتظر من الدول العربية تنفيذ القرارات التي تم إقرارها.
وكانت جامعة الدول العربية
قد أدانت في وقت سابق، الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة.
وحذرت من خطورة الأوضاع في مدينة رفح،
ومحاولة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني، تم دفعهم من قبل إسرائيل للنزوح على مقربة من الحدود مع مصر.
واعتبر مجلس الجامعة أن ذلك سيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم بوقف الحرب الإسرائيلية والتهجير القسري ضد الفلسطينيين إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة
.