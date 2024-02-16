https://sputnikarabic.ae/20240216/بايدن-أمريكا-لا-ترى-نية-لروسيا-بنشر-أسلحة-مضادة-للأقمار-الصناعية-1086150117.html

بايدن: أمريكا لا ترى نية لروسيا بنشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية

بايدن: أمريكا لا ترى نية لروسيا بنشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن واشنطن تلقت معلومات حول القدرات التقنية لروسيا لنشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، لكنها لا ترى أي نية... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T18:52+0000

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وقال بايدن: "لا يوجد تهديد نووي للشعب الأمريكي أو أي مكان في العالم من التصرفات التي تمارسها روسيا في الوقت الراهن".وأضاف: "لقد اكتشفنا إمكانية إطلاق نظام إلى الفضاء من شأنه أن يسبب أضرارًا من الناحية النظرية. هذا لم يحدث بعد، وآمل ألا يحدث".البيت الأبيض: واشنطن تواصلت مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240216/موسكو-تؤكد-أن-التقارير-حول-خطط-روسيا-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-عارية-عن-الصحة--1086147386.html

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