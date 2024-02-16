https://sputnikarabic.ae/20240216/محكمة-أمريكية-تغرم-ترامب-355-مليون-دولار-فى-قضية-احتيال-مدني-1086154164.html
محكمة أمريكية تغرم ترامب 355 مليون دولار فى قضية احتيال مدني
محكمة أمريكية تغرم ترامب 355 مليون دولار فى قضية احتيال مدني
أمر قاضٍ بولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب حوالي 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال المدني ومنعه من تولي الإدارة بأي شركة... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T22:51+0000
2024-02-16T22:51+0000
2024-02-16T22:51+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، فإن "المحكمة تمنع دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك، أو أي كيان قانوني في الولاية لمدة 3 سنوات".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محامية ترامب، ألينا حبا قولها، في معرض تعليقها على الحكم القضائي، إن الحكم "يأتي تتويجًا للمطاردة التي استمرت لعدة سنوات، والمشحونة سياسيًا، والتي كانت تهدف إلى إسقاط دونالد ترامب"، مشيرةً إلى عزم فريق ترامب القانوني على الطعن على قرار إنغورون.واشتمل حكم المحكمة أيضًا على قرار يقضي بمنع أبناء ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك لمدة عامين.وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، رفعت دعوى قضائية اتهمت بموجبها الرئيس السابق وشركاته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار ما يقرب من 10 سنوات، وذلك في سبيل لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حكم إنغورون، بأن ترامب متورط في عملية احتيال وأمر بحل إمبراطوريته التجارية بشكل جزئي.
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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
محكمة أمريكية تغرم ترامب 355 مليون دولار فى قضية احتيال مدني
أمر قاضٍ بولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب حوالي 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال المدني ومنعه من تولي الإدارة بأي شركة بالولاية لـ3 سنوات.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، فإن "المحكمة تمنع دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك، أو أي كيان قانوني في الولاية لمدة 3 سنوات".
كما أمر إنغورون، ترامب بأن يسدد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محامية ترامب، ألينا حبا قولها، في معرض تعليقها على الحكم القضائي، إن الحكم "يأتي تتويجًا للمطاردة التي استمرت لعدة سنوات، والمشحونة سياسيًا، والتي كانت تهدف إلى إسقاط دونالد ترامب"، مشيرةً إلى عزم فريق ترامب القانوني على الطعن على قرار إنغورون.
واشتمل حكم المحكمة أيضًا على قرار يقضي بمنع أبناء ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك لمدة عامين.
وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، رفعت دعوى قضائية اتهمت بموجبها الرئيس السابق وشركاته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار ما يقرب من 10 سنوات، وذلك في سبيل لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حكم إنغورون، بأن ترامب متورط في عملية احتيال وأمر بحل إمبراطوريته التجارية بشكل جزئي.