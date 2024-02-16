https://sputnikarabic.ae/20240216/وفد-حركة-فتح-يصل-إلى-موسكو-لحضور-اللقاء-الفلسطيني-الفلسطيني-1086122315.html

وفد حركة "فتح" يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني الفلسطيني

وفد حركة "فتح" يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني الفلسطيني

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن وفد حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد سيصل إلى... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T09:05+0000

2024-02-16T09:05+0000

2024-02-16T09:05+0000

روسيا

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102100/48/1021004885_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_95db708238340b957afba03d96f3c077.jpg

وقال نوفل للصحفيين: "أعضاء الوفد سيصلون في 28 فبراير/ شباط، ويغادرون في 2 مارس/ آذار". وأكد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير/شباط الجاري.وأشار الحاج موسى، إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة، رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها.واعتبر أنه "من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار، على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها".كما دعا للبناء على المرحلة السابقة من الحوار الوطني، والاستفادة من التجارب، على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قائلا: "نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مساعدة في هذا الاتجاه".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد لقاء تشاوري في العاصمة الروسية موسكو، لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240216/الجهاد-الإسلامي-تؤكد-مشاركتها-في-الحوار-الوطني-الفلسطيني-الذي-سيعقد-في-موسكو-1086116658.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى