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وفد حركة "فتح" يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني الفلسطيني
وفد حركة "فتح" يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني الفلسطيني
أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن وفد حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد سيصل إلى... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T09:05+0000
2024-02-16T09:05+0000
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وقال نوفل للصحفيين: "أعضاء الوفد سيصلون في 28 فبراير/ شباط، ويغادرون في 2 مارس/ آذار". وأكد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير/شباط الجاري.وأشار الحاج موسى، إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة، رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها.واعتبر أنه "من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار، على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها".كما دعا للبناء على المرحلة السابقة من الحوار الوطني، والاستفادة من التجارب، على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قائلا: "نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مساعدة في هذا الاتجاه".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد لقاء تشاوري في العاصمة الروسية موسكو، لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20240216/الجهاد-الإسلامي-تؤكد-مشاركتها-في-الحوار-الوطني-الفلسطيني-الذي-سيعقد-في-موسكو-1086116658.html
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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

وفد حركة "فتح" يصل إلى موسكو لحضور اللقاء الفلسطيني الفلسطيني

09:05 GMT 16.02.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIأنصار حركة "فتح" الفلسطينية برام الله
أنصار حركة فتح الفلسطينية برام الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن وفد حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد سيصل إلى موسكو في 28 شباط/ فبراير، لحضور اللقاء الفلسطيني- الفلسطيني.
وقال نوفل للصحفيين: "أعضاء الوفد سيصلون في 28 فبراير/ شباط، ويغادرون في 2 مارس/ آذار".
وأكد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني - الفلسطيني في موسكو، نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أنها تلقت دعوة روسية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية في موسكو نهاية فبراير/شباط الجاري.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، محمد الحاج موسى، لوكالة "سبوتنيك": "تلقت الحركة دعوة رسمية لزيارة موسكو نهاية الشهر الجاري، وستشارك عبر وفد رسمي في اللقاء".

علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
"الجهاد الإسلامي" تؤكد مشاركتها في الحوار الوطني الفلسطيني الذي سيعقد في موسكو
07:22 GMT

وأضاف: "هذه بطبيعة الحال ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة بمثل هذه اللقاءات. نحن من دعاة الحوار الداخلي والوطني، وشاركنا في كافة الحوارات السابقة منذ عام 2005".

وأشار الحاج موسى، إلى أن التجارب السابقة لم تنجح ولم تكن مشجعة، رغم أهميتها لكن لم يتم البناء عليها ولم تتم متابعة توصياتها.
واعتبر أنه "من المهم توحيد الشعب الفلسطيني من خلال الحوار، على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها".

وأكد أن الحوار الوطني وهو الوسيلة الوحيدة لتقوية الوحدة الداخلية والوصول لبرنامج وطني مشترك.

كما دعا للبناء على المرحلة السابقة من الحوار الوطني، والاستفادة من التجارب، على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي قائلا: "نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة مساعدة في هذا الاتجاه".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وجه دعوة للفصائل الفلسطينية لعقد لقاء تشاوري في العاصمة الروسية موسكو، لتقريب وجهات النظر في موضوع المصالحة الفلسطينية.
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