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إيران تعلن الحصول على منظومة جديدة مضادة للصواريخ البالستية وأخرى للدفاع الجوي... صور وفيديو
إيران تعلن الحصول على منظومة جديدة مضادة للصواريخ البالستية وأخرى للدفاع الجوي... صور وفيديو
كشفت إيران، اليوم السبت، النقاب عن أسلحة جديدة تشمل منظومة "آرمان" المحلية الصنع المضادة للصواريخ البالستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي المنخفض الارتفاع. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T09:53+0000
2024-02-17T10:08+0000
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وبحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان عن الأسلحة الجديدة بحضور وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني.وأفادت الوكالة بأن المنظومتين تعدان من المنظومات المحلية الصنع وتم إنتاجها من قبل وزارة الدفاع الإيرانية.وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي "آرمان" يتم تقديمها في نسختين برادارات مختلفة، إحدى نماذج هذه المنظومة تحتوي على رادار سلبي والأخرى تحتوي على رادار نشط.وأشارت إلى أن الصواريخ المستخدمة في منظومة "آرمان" هي من نوع "صياد 3"، والتي يمكنها التعامل مع 6 أهداف، في وقت واحد، في مسافة تتراوح بين 120 إلى 180 كيلومترا.وبيّنت الوكالة أن منظومة "آذرخش" المضادة للصواريخ البالستية، هي منظومة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع تستخدم في ذات الوقت أنظمة الرادار والأنظمة الكهربائية الضوئية لاكتشاف الهدف وتتبعه، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة استشعار حرارية.
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران تعلن الحصول على منظومة جديدة مضادة للصواريخ البالستية وأخرى للدفاع الجوي... صور وفيديو

09:53 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 17.02.2024)
© AFP 2023 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / HO
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كشفت إيران، اليوم السبت، النقاب عن أسلحة جديدة تشمل منظومة "آرمان" المحلية الصنع المضادة للصواريخ البالستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي المنخفض الارتفاع.
وبحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان عن الأسلحة الجديدة بحضور وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني.
وأفادت الوكالة بأن المنظومتين تعدان من المنظومات المحلية الصنع وتم إنتاجها من قبل وزارة الدفاع الإيرانية.
وأوضحت أن منظومة الدفاع الجوي "آرمان" يتم تقديمها في نسختين برادارات مختلفة، إحدى نماذج هذه المنظومة تحتوي على رادار سلبي والأخرى تحتوي على رادار نشط.
وأشارت إلى أن الصواريخ المستخدمة في منظومة "آرمان" هي من نوع "صياد 3"، والتي يمكنها التعامل مع 6 أهداف، في وقت واحد، في مسافة تتراوح بين 120 إلى 180 كيلومترا.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
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وبيّنت الوكالة أن منظومة "آذرخش" المضادة للصواريخ البالستية، هي منظومة قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع تستخدم في ذات الوقت أنظمة الرادار والأنظمة الكهربائية الضوئية لاكتشاف الهدف وتتبعه، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة استشعار حرارية.
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