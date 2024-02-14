https://sputnikarabic.ae/20240214/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إنتاج-زوارق-قادرة-على-حمل-صواريخ-بعيدة-المدى-1086059536.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن إنتاج زوارق قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى

الحرس الثوري الإيراني يعلن إنتاج زوارق قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إنتاج 3 زوارق متطورة وسريعة قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T11:19+0000

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، قوله: "صممنا وأنتجنا 3 زوارق متقدمة عالية السرعة مع القدرة على تركيب صواريخ بعيدة المدى على متنها".وتابع: "العدو يهددنا منذ 45 عاما وهذه التهديدات ستظل موجودة دائما، ولكن يجب علينا أن نزيد من جاهزيتنا القتالية، وهو ما يتم بجدية في القوات المسلحة الإيرانية".ولفت تنغسيري إلى أنه "تم إنتاج هذه الزوارق في مصنع تابع للحرس الثوري الإيراني في بوشهر جنوبي البلاد، وبالاشتراك مع وزارة الدفاع".وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد حذر، أمس الثلاثاء، من أن إيران ستضرب عدد السفن نفسه أو أكثر إذا تعرضت لهجوم بحري.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، نجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، في إطار عمل مشترك بين القوات الجوفضائية.يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد الحرس الثوري الايراني، أن إيران من ضمن أول 3 دول في صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة.

https://sputnikarabic.ae/20231227/الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-أنه-اغتال-ضباطا-كبارا-في-إسرائيل-لكنها-لا-تسمح-بالنشر-1084499270.html

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