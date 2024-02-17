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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240217/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ويسقط-طائرتين-مسيرتين-فوق-بيلغورود-1086154965.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر ويسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر ويسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت ودمرت طائرتين مسيرتين فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم وقوع... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T03:07+0000
2024-02-17T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "في منطقة غوبكينسكي الحضرية، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا، حيث تم إسقاط طائرتين بدون طيار في منطقة قرية فيسلايا دوبرافا".وأضاف: "بحسب البيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو أضرار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240217/القائد-العام-لقوات-كييف-يعلن-سحب-وحدات-عسكرية-من-مدينة-أفدييفكا-والتحول-للدفاع-1086154646.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

الدفاع الجوي الروسي يدمر ويسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود

03:07 GMT 17.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي أسقطت ودمرت طائرتين مسيرتين فوق أراضي المقاطعة، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "في منطقة غوبكينسكي الحضرية، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي لدينا، حيث تم إسقاط طائرتين بدون طيار في منطقة قرية فيسلايا دوبرافا".
وأضاف: "بحسب البيانات الأولية، لم تكن هناك إصابات أو أضرار".
جنود أوكرانيون من اللواء الميكانيكي 22 يقومون بإجلاء جندي في دونيتسك، 31 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائد العام لقوات كييف يعلن سحب وحدات عسكرية من مدينة أفدييفكا والتحول للدفاع
01:00 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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