عربي
https://sputnikarabic.ae/20240217/بلينكن-أكبر-تهديد-لأمن-إسرائيل-هو-إيران-ويجب-عزلها-مع-كل-وكلائها-1086164909.html
بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها
بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران، لافتا إلى أنه يجب عزل طهران مع كل وكلائها. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T13:11+0000
2024-02-17T13:11+0000
إيران
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9e918daceea9bea672f0c7cb858ed2c4.jpg
وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية، أنه "إذا لم يتم عزل إيران ووكلائها سيكون البديل هو تكرار جولات العنف في المنطقة".وحول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أوضح بلينكن أن "هناك ضرورة من أجل السعي باتجاه دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل وتقدم التزامات للقيام بذلك".وتابع "إسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن لكن على المدى البعيد هذا سؤال مختلف".وعن تطبيع تل أبيب لعلاقاتها مع الدول العربية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي بأن "كل دولة عربية تقريبا الآن تود دمج إسرائيل في المنطقة وأن تطبع العلاقات معها".وكان وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، قد اتهم الثلاثاء الماضي أمريكا بتأييد الحرب في غزة من جهة، والحديث عن السلام والهدنة من جهة أخری.وقال عبد اللهیان إن "الإدارة الأمريكية تتحدث عن نوایاها بشأن عدم توسیع رقعة الحرب في المنطقة، وبالتزامن لم تخفض تزوید إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية لقتل الفلسطينيين ولو قلیلًا".وأضاف أن "التوصل إلی اتفاق وحل سیاسي لإنهاء الحرب علی غزة یمكن أن یتحقق شریطة أن تختار أمریكا بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول"، مؤكدًا أن "الإدارة الأمریكیة تفتقد للصدق المطلوب للمساعدة في إیجاد حل سیاسي من أجل إنهاء الحرب علی غزة".كما أشار عبد اللهيان إلى أن "حماس والمقاومة الفلسطینیة أظهروا حسن نوایاهم في الامتثال لحل سیاسي لكنه من الواضح أن رئیس الوزراء الإسرائيلي بنیامين نتنياهو لا یزال یضع خیار الحرب کأولوية".
https://sputnikarabic.ae/20240217/تقارير-إسرائيل-شنت-هجمات-على-خطي-أنابيب-غاز-رئيسيين-في-إيران-1086154313.html
https://sputnikarabic.ae/20240217/إيران-تحصل-على-منظومة-جديدة-مضادة-للصواريخ-البالستية-وأخرى-للدفاع-الجوي-صور-وفيديو-1086159890.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92c70d097dae2cf75fa140e4b0b8d5c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها

13:11 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران، لافتا إلى أنه يجب عزل طهران مع كل وكلائها.
وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية، أنه "إذا لم يتم عزل إيران ووكلائها سيكون البديل هو تكرار جولات العنف في المنطقة".
وحول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أوضح بلينكن أن "هناك ضرورة من أجل السعي باتجاه دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل وتقدم التزامات للقيام بذلك".
صورة أرشيفية.. حريق في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
إعلام: إسرائيل شنت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران
00:04 GMT
وتابع "إسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن لكن على المدى البعيد هذا سؤال مختلف".
وعن تطبيع تل أبيب لعلاقاتها مع الدول العربية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي بأن "كل دولة عربية تقريبا الآن تود دمج إسرائيل في المنطقة وأن تطبع العلاقات معها".
وكان وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، قد اتهم الثلاثاء الماضي أمريكا بتأييد الحرب في غزة من جهة، والحديث عن السلام والهدنة من جهة أخری.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
إيران تعلن الحصول على منظومة جديدة مضادة للصواريخ البالستية وأخرى للدفاع الجوي... صور وفيديو
09:53 GMT
وقال عبد اللهیان إن "الإدارة الأمريكية تتحدث عن نوایاها بشأن عدم توسیع رقعة الحرب في المنطقة، وبالتزامن لم تخفض تزوید إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية لقتل الفلسطينيين ولو قلیلًا".
وأضاف أن "التوصل إلی اتفاق وحل سیاسي لإنهاء الحرب علی غزة یمكن أن یتحقق شریطة أن تختار أمریكا بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول"، مؤكدًا أن "الإدارة الأمریكیة تفتقد للصدق المطلوب للمساعدة في إیجاد حل سیاسي من أجل إنهاء الحرب علی غزة".
كما أشار عبد اللهيان إلى أن "حماس والمقاومة الفلسطینیة أظهروا حسن نوایاهم في الامتثال لحل سیاسي لكنه من الواضح أن رئیس الوزراء الإسرائيلي بنیامين نتنياهو لا یزال یضع خیار الحرب کأولوية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أوروبا تعارض شن هجوم عسكري على رفح.. صور وفيديو13:37 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. نتنياهو يجدد معارضته للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. فيديو وصور15 فبراير, 22:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала