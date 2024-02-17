https://sputnikarabic.ae/20240217/بلينكن-أكبر-تهديد-لأمن-إسرائيل-هو-إيران-ويجب-عزلها-مع-كل-وكلائها-1086164909.html
بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها
بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران، لافتا إلى أنه يجب عزل طهران مع كل وكلائها. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T13:11+0000
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وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية، أنه "إذا لم يتم عزل إيران ووكلائها سيكون البديل هو تكرار جولات العنف في المنطقة".وحول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أوضح بلينكن أن "هناك ضرورة من أجل السعي باتجاه دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل وتقدم التزامات للقيام بذلك".وتابع "إسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن لكن على المدى البعيد هذا سؤال مختلف".وعن تطبيع تل أبيب لعلاقاتها مع الدول العربية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي بأن "كل دولة عربية تقريبا الآن تود دمج إسرائيل في المنطقة وأن تطبع العلاقات معها".وكان وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، قد اتهم الثلاثاء الماضي أمريكا بتأييد الحرب في غزة من جهة، والحديث عن السلام والهدنة من جهة أخری.وقال عبد اللهیان إن "الإدارة الأمريكية تتحدث عن نوایاها بشأن عدم توسیع رقعة الحرب في المنطقة، وبالتزامن لم تخفض تزوید إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية لقتل الفلسطينيين ولو قلیلًا".وأضاف أن "التوصل إلی اتفاق وحل سیاسي لإنهاء الحرب علی غزة یمكن أن یتحقق شریطة أن تختار أمریكا بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول"، مؤكدًا أن "الإدارة الأمریكیة تفتقد للصدق المطلوب للمساعدة في إیجاد حل سیاسي من أجل إنهاء الحرب علی غزة".كما أشار عبد اللهيان إلى أن "حماس والمقاومة الفلسطینیة أظهروا حسن نوایاهم في الامتثال لحل سیاسي لكنه من الواضح أن رئیس الوزراء الإسرائيلي بنیامين نتنياهو لا یزال یضع خیار الحرب کأولوية".
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https://sputnikarabic.ae/20240217/إيران-تحصل-على-منظومة-جديدة-مضادة-للصواريخ-البالستية-وأخرى-للدفاع-الجوي-صور-وفيديو-1086159890.html
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إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بلينكن: أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران ويجب عزلها مع كل وكلائها
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن أكبر تهديد لأمن إسرائيل هو إيران، لافتا إلى أنه يجب عزل طهران مع كل وكلائها.
وأضاف بلينكن
في تصريحات صحفية، أنه "إذا لم يتم عزل إيران ووكلائها سيكون البديل هو تكرار جولات العنف في المنطقة".
وحول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أوضح بلينكن أن "هناك ضرورة من أجل السعي باتجاه دولة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل وتقدم التزامات للقيام بذلك".
وتابع "إسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن لكن على المدى البعيد هذا سؤال مختلف".
وعن تطبيع تل أبيب لعلاقاتها مع الدول العربية، أجاب وزير الخارجية الأمريكي بأن "كل دولة عربية تقريبا الآن تود دمج إسرائيل في المنطقة وأن تطبع العلاقات معها".
وكان وزیر الخارجية الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، قد اتهم الثلاثاء الماضي أمريكا بتأييد الحرب في غزة من جهة، والحديث عن السلام والهدنة من جهة أخری.
وقال عبد اللهیان إن "الإدارة الأمريكية تتحدث عن نوایاها بشأن عدم توسیع رقعة الحرب في المنطقة، وبالتزامن لم تخفض تزوید إسرائيل بالأسلحة
والمعدات العسكرية لقتل الفلسطينيين ولو قلیلًا".
وأضاف أن "التوصل إلی اتفاق وحل سیاسي لإنهاء الحرب علی غزة یمكن أن یتحقق شریطة أن تختار أمریكا بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول"، مؤكدًا أن "الإدارة الأمریكیة تفتقد للصدق المطلوب للمساعدة في إیجاد حل سیاسي من أجل إنهاء الحرب علی غزة".
كما أشار عبد اللهيان
إلى أن "حماس والمقاومة الفلسطینیة أظهروا حسن نوایاهم في الامتثال لحل سیاسي لكنه من الواضح أن رئیس الوزراء الإسرائيلي بنیامين نتنياهو لا یزال یضع خیار الحرب کأولوية".