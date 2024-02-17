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https://sputnikarabic.ae/20240217/تركيا-تعتقل-120-شخصا-مرتبطين-بحزب-العمال-الكردستاني-1086157394.html
وزير الداخلية التركي: اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني
وزير الداخلية التركي: اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم السبت، اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، خلال عمليات أمنية في 16 ولاية تركية. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T07:08+0000
2024-02-17T07:09+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر وزير الداخلية التركي، في بيان، أنه "تم إلقاء القبض على 120 شخصا جزء منهم ينشطون في التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، وجزء آخر شارك في مظاهرات احتجاجية تبين أنهم متواطئون مع التنظيم".وأوضح الوزير أنه تم اعتقال الأفراد خلال عمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية.وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أنه تم تحييد 2120 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، شمالي سوريا وشمالي العراق، خلال عام 2023.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد تركيا أن العمليات العسكرية شمالي سوريا وشمالي العراق، هدفها ضمان أمن حدودها ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها، إضافة إلى حماية وحدة أراضي العراق وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-التركي-تحييد-25-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-وسوريا-خلال-يومين-1084405693.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الداخلية التركي: اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

07:08 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 07:09 GMT 17.02.2024)
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depoالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم السبت، اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، خلال عمليات أمنية في 16 ولاية تركية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر وزير الداخلية التركي، في بيان، أنه "تم إلقاء القبض على 120 شخصا جزء منهم ينشطون في التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، وجزء آخر شارك في مظاهرات احتجاجية تبين أنهم متواطئون مع التنظيم".
وأوضح الوزير أنه تم اعتقال الأفراد خلال عمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية.
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وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أنه تم تحييد 2120 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، شمالي سوريا وشمالي العراق، خلال عام 2023.
وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.
وتؤكد تركيا أن العمليات العسكرية شمالي سوريا وشمالي العراق، هدفها ضمان أمن حدودها ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها، إضافة إلى حماية وحدة أراضي العراق وسوريا.
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