https://sputnikarabic.ae/20240217/تركيا-تعتقل-120-شخصا-مرتبطين-بحزب-العمال-الكردستاني-1086157394.html

وزير الداخلية التركي: اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

وزير الداخلية التركي: اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم السبت، اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، خلال عمليات أمنية في 16 ولاية تركية. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T07:08+0000

2024-02-17T07:08+0000

2024-02-17T07:09+0000

أخبار تركيا اليوم

حزب العمال الكردستاني

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102226/58/1022265836_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_bb19e38c7f86ff7062aed7f5e57b0fe1.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر وزير الداخلية التركي، في بيان، أنه "تم إلقاء القبض على 120 شخصا جزء منهم ينشطون في التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، وجزء آخر شارك في مظاهرات احتجاجية تبين أنهم متواطئون مع التنظيم".وأوضح الوزير أنه تم اعتقال الأفراد خلال عمليات أمنية متزامنة في 16 ولاية تركية.وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أنه تم تحييد 2120 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، شمالي سوريا وشمالي العراق، خلال عام 2023.وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.وتؤكد تركيا أن العمليات العسكرية شمالي سوريا وشمالي العراق، هدفها ضمان أمن حدودها ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها، إضافة إلى حماية وحدة أراضي العراق وسوريا.

https://sputnikarabic.ae/20231224/الجيش-التركي-تحييد-25-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-العراق-وسوريا-خلال-يومين-1084405693.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار