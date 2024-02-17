https://sputnikarabic.ae/20240217/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1086171950.html
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T16:25+0000
2024-02-17T16:25+0000
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وجاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ فلق 1، وأصابوها إصابة مباشرة، فضلا عن موقع رويسات العلم وموقع السماقة".وأعلن الحزب في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". وقال مصدر ميداني من جنوبي لبنان، لوكالة "سبوتنيك": "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب وبيت ليف ومارون الرأس، كما قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب، وأطراف راشيا الفخار وكفرحمام، وحامول"وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة "هار دوف" (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).حزب الله يقصف 10 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبيةوينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.وزير إسرائيلي سابق: لا يمكننا القضاء على "حماس" و"حزب الله" بشكل كاملويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240217/لبنان-يشيع-ضحايا-الهجوم-الإسرائيلي-على-النبطية-1086171232.html
https://sputnikarabic.ae/20240216/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1086149277.html
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لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
وجاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ فلق 1، وأصابوها إصابة مباشرة، فضلا عن موقع رويسات العلم وموقع السماقة".
وأضاف "حزب الله" في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، كما تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".
وأعلن الحزب في بيان لاحق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وقال مصدر ميداني من جنوبي لبنان، لوكالة "سبوتنيك": "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جوية استهدفت أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب وبيت ليف ومارون الرأس، كما قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب، وأطراف راشيا الفخار وكفرحمام، وحامول"
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة "هار دوف" (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة).
وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.