https://sputnikarabic.ae/20240217/سفير-موسكو-لدى-أمريكا-تعليقات-واشنطن-بشأن-وفاة-نافالني-محاولة-غير-مقبولة-للتدخل-في-شؤوننا-الداخلية-1086154811.html
سفير موسكو لدى أمريكا: تعليقات واشنطن بشأن وفاة نافالني محاولة غير مقبولة للتدخل في شؤوننا الداخلية
سفير موسكو لدى أمريكا: تعليقات واشنطن بشأن وفاة نافالني محاولة غير مقبولة للتدخل في شؤوننا الداخلية
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن تعليقات واشنطن بشأن وفاة أليكس نافالني هي محاولة أخرى غير مقبولة للتدخل في الشؤون... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T02:31+0000
2024-02-17T02:31+0000
2024-02-17T02:32+0000
السفير الروسي
روسيا
أليكسي نافالني
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف، "من الضروري فهم كل الحقائق المتعلقة بوفاة نافالني، لكن واشنطن مستعدة بالفعل لاستخدامها كسبب لفرض عقوبات جديدة.وأضاف: "ومع ذلك، فإن السياسيين المحليين (في الولايات المتحدة) لا يريدون الانتظار وقد ألقوا اللوم بالفعل على السلطات الروسية في كل شيء إنهم يبحثون عن سبب لفرض عقوبات إضافية... وهذه محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".كانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، أعلنت أمس الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بيانا على موقعها جاء فيه: "أليكسي نافالني توفي في المنشأة الإصلاحية رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي".وفي السياق نفسه، أكد أطباء الطوارئ وفاة المحكوم عليه، وجار تحديد أسباب الوفاة.
https://sputnikarabic.ae/20240216/خدمة-السجون-الفيدرالية-الروسية-تعلن-وفاة-نافالني--1086129306.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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السفير الروسي, روسيا, أليكسي نافالني, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الروسي, روسيا, أليكسي نافالني, الولايات المتحدة الأمريكية
سفير موسكو لدى أمريكا: تعليقات واشنطن بشأن وفاة نافالني محاولة غير مقبولة للتدخل في شؤوننا الداخلية
02:31 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 02:32 GMT 17.02.2024)
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، إن تعليقات واشنطن بشأن وفاة أليكس نافالني هي محاولة أخرى غير مقبولة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.
وأضاف، "من الضروري فهم كل الحقائق المتعلقة بوفاة نافالني، لكن واشنطن مستعدة بالفعل لاستخدامها كسبب لفرض عقوبات جديدة.
وقال أنطونوف: "موت الإنسان هو دائما مأساة. من المهم في هذه الحالة توضيح حقائق وتفاصيل ما حدث".
وأضاف: "ومع ذلك، فإن السياسيين المحليين (في الولايات المتحدة) لا يريدون الانتظار وقد ألقوا اللوم بالفعل على السلطات الروسية في كل شيء إنهم يبحثون عن سبب لفرض عقوبات إضافية... وهذه محاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي".
كانت دائرة السجون الفيدرالية الروسية، أعلنت أمس الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني
، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الوفاة.
وأصدرت دائرة السجون الفيدرالية الروسية بيانا على موقعها جاء فيه: "أليكسي نافالني توفي في المنشأة الإصلاحية رقم 3 في مقاطعة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي".
وفي السياق نفسه، أكد أطباء الطوارئ وفاة المحكوم عليه، وجار تحديد أسباب الوفاة.