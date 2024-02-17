https://sputnikarabic.ae/20240217/مجموعة-السبع-تؤكد-تصميمها-على-الاحتفاظ-بالأصول-الروسية-المجمدة-1086171832.html

مجموعة السبع تؤكد تصميمها على الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة

مجموعة السبع تؤكد تصميمها على الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة

صرح وزراء خارجية دول السبع، في بيان عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن دول مجموعة السبع تعتزم الاستمرار في الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T16:23+0000

2024-02-17T16:23+0000

2024-02-17T16:23+0000

روسيا

العالم

دول السبع الكبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg

وبحسب البيان المشترك لوزراء خارجية دول المجموعة نشرته وزارة الخارجية الإيطالية: "أكد الوزراء أن روسيا سيتعين عليها أن تدفع ثمن الأضرار والدمار الذي ألحقته لأوكرانيا وشعبها. وأشادوا بعمل وزراء خارجية ومالية مجموعة السبع بشأن هذه القضية حتى الآن ودعموا مناقشاتهم المستقبلية"، وفق نص البيان.وأضاف: "أكدوا مجددا تصميمهم على الاحتفاظ بالأصول السيادية لروسيا في ولاياتهم القضائية حتى تدفع (روسيا) ثمن الأضرار الناجمة".وأشار إلى أن "دول السبع" ستواصل استكشاف كافة السبل الممكنة "لمساعدة أوكرانيا في الحصول على تعويضات من روسيا".ووفقا للبيان فإن "الوزراء رحبوا بتبني الاتحاد الأوروبي للإجراءات القانونية المتعلقة بالإيرادات الاستثنائية التي يتلقاها الأفراد مباشرة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا".وكان الاجتماع الوزاري هو الأول هذا العام تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

https://sputnikarabic.ae/20231002/3-دول-من-مجموعة-السبع-الكبار-في-قائمة-أكثر-5-بلاد-تعاني-من-الديون-في-العالم-1081584773.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, دول السبع الكبار