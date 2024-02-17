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https://sputnikarabic.ae/20240217/مجموعة-السبع-تؤكد-تصميمها-على-الاحتفاظ-بالأصول-الروسية-المجمدة-1086171832.html
مجموعة السبع تؤكد تصميمها على الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة
مجموعة السبع تؤكد تصميمها على الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة
صرح وزراء خارجية دول السبع، في بيان عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن دول مجموعة السبع تعتزم الاستمرار في الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T16:23+0000
2024-02-17T16:23+0000
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وبحسب البيان المشترك لوزراء خارجية دول المجموعة نشرته وزارة الخارجية الإيطالية: "أكد الوزراء أن روسيا سيتعين عليها أن تدفع ثمن الأضرار والدمار الذي ألحقته لأوكرانيا وشعبها. وأشادوا بعمل وزراء خارجية ومالية مجموعة السبع بشأن هذه القضية حتى الآن ودعموا مناقشاتهم المستقبلية"، وفق نص البيان.وأضاف: "أكدوا مجددا تصميمهم على الاحتفاظ بالأصول السيادية لروسيا في ولاياتهم القضائية حتى تدفع (روسيا) ثمن الأضرار الناجمة".وأشار إلى أن "دول السبع" ستواصل استكشاف كافة السبل الممكنة "لمساعدة أوكرانيا في الحصول على تعويضات من روسيا".ووفقا للبيان فإن "الوزراء رحبوا بتبني الاتحاد الأوروبي للإجراءات القانونية المتعلقة بالإيرادات الاستثنائية التي يتلقاها الأفراد مباشرة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا".وكان الاجتماع الوزاري هو الأول هذا العام تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.
https://sputnikarabic.ae/20231002/3-دول-من-مجموعة-السبع-الكبار-في-قائمة-أكثر-5-بلاد-تعاني-من-الديون-في-العالم-1081584773.html
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روسيا, العالم, دول السبع الكبار
روسيا, العالم, دول السبع الكبار

مجموعة السبع تؤكد تصميمها على الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة

16:23 GMT 17.02.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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صرح وزراء خارجية دول السبع، في بيان عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن دول مجموعة السبع تعتزم الاستمرار في الاحتفاظ بالأصول الروسية المجمدة.
وبحسب البيان المشترك لوزراء خارجية دول المجموعة نشرته وزارة الخارجية الإيطالية: "أكد الوزراء أن روسيا سيتعين عليها أن تدفع ثمن الأضرار والدمار الذي ألحقته لأوكرانيا وشعبها. وأشادوا بعمل وزراء خارجية ومالية مجموعة السبع بشأن هذه القضية حتى الآن ودعموا مناقشاتهم المستقبلية"، وفق نص البيان.
وأضاف: "أكدوا مجددا تصميمهم على الاحتفاظ بالأصول السيادية لروسيا في ولاياتهم القضائية حتى تدفع (روسيا) ثمن الأضرار الناجمة".
وأشار إلى أن "دول السبع" ستواصل استكشاف كافة السبل الممكنة "لمساعدة أوكرانيا في الحصول على تعويضات من روسيا".
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ووفقا للبيان فإن "الوزراء رحبوا بتبني الاتحاد الأوروبي للإجراءات القانونية المتعلقة بالإيرادات الاستثنائية التي يتلقاها الأفراد مباشرة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا".
وكان الاجتماع الوزاري هو الأول هذا العام تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.
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