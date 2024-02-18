https://sputnikarabic.ae/20240218/أمريكا-تلوح-بـالفيتو-ضد-مشروع-قرار-جزائري-بمجلس-الأمن-لوقف-النار-في-غزة-1086183683.html

أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف النار في غزة

أمريكا تلوح بـ"الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري بمجلس الأمن لوقف النار في غزة

هددت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الأحد، باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار جزائري مقترح يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T07:37+0000

2024-02-18T07:37+0000

2024-02-18T07:37+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقل بيان للبعثة الأمريكية عن غرينفيلد، قولها، إن المشروع المقترح "لن يحقق النتائج التي ستحققها الصفقة بل قد يتعارض معها".واعتبرت غرينفيلد أن صفقة تبادل المحتجزين التي يتم التفاوض بشأنها هي أفضل فرصة لجمع شمل المحتجزين مع أسرهم وتمكين وقف إطلاق النار لمدة طويلة.ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجح أن تصطدم مجدداً بفيتو أمريكي.وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الأسرى.وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل على النص بصيغته الراهنة.

https://sputnikarabic.ae/20240217/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-لا-شبيه-لها-في-تاريخ-1086161245.html

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