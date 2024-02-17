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https://sputnikarabic.ae/20240217/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-لا-شبيه-لها-في-تاريخ-1086161245.html
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الحرب الإسرائيلية في غزة "لا شبيه لها في تاريخ"
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الحرب الإسرائيلية في غزة "لا شبيه لها في تاريخ"
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن كامل تضامن دول الاتحاد مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمتع بكامل حريته وبدولته المستقلة، بحسب... 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T10:43+0000
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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ37 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت.وقال محمد: "قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".وأضاف: "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه".كما شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن "أفريقيا تعرب عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتطالب بالعدالة".وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 28858 قتيلا و68677 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الحرب الإسرائيلية في غزة "لا شبيه لها في تاريخ"

10:43 GMT 17.02.2024
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن كامل تضامن دول الاتحاد مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمتع بكامل حريته وبدولته المستقلة، بحسب قوله.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ37 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت.
وقال محمد: "قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".
وأضاف: "غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه".

وتابع: "نشجب العملية الإسرائيلية، التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية، كما ندعم موقف جنوب أفريقيا، ونطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف القتل في غزة".

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كما شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن "أفريقيا تعرب عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتطالب بالعدالة".
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 28858 قتيلا و68677 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
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