https://sputnikarabic.ae/20240218/الصحة-العالمية-مجمع-ناصر-الطبي-في-غزة-خرج-عن-الخدمة-تماما-1086184472.html
الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبي في غزة خرج عن الخدمة تماما
الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبي في غزة خرج عن الخدمة تماما
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، أن مستشفى ناصر في قطاع غزة لم يعد يعمل، بعد حصار دام أسبوعا أعقبه غارات مستمرة. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:09+0000
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وقال غيبريسوس في بيان على منصة "إكس"، إنه "لم يُسمح لفريق منظمة الصحة العالمية بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصوله إلى هناك لتوصيل الوقود بالتعاون مع الشركاء".وأضاف "لا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى. ويحتاج ما لا يقل عن 20 منهم إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية".وأتم قائلا "تكلفة التأخير ستدفعها حياة المرضى ... يجب تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بسبب انقطاع الأوكسجين إثر توقف المولدات الكهربائية عن العمل. وحملت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة، كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في المجمع الطبي قبل فوات الأوان. وكان الجيش الإسرائيلي، قد اقتحم الخميس الماضي، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.
https://sputnikarabic.ae/20240217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-100-شخص-داخل-مجمع-ناصر-الطبي-في-خان-يونس-1086158805.html
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طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, منظمة الصحة العالمية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصحة العالمية: مجمع ناصر الطبي في غزة خرج عن الخدمة تماما
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، أن مستشفى ناصر في قطاع غزة لم يعد يعمل، بعد حصار دام أسبوعا أعقبه غارات مستمرة.
وقال غيبريسوس في بيان على منصة "إكس"، إنه "لم يُسمح لفريق منظمة الصحة العالمية
بدخول المستشفى لتقييم أوضاع المرضى والاحتياجات الطبية الحرجة، على الرغم من وصوله إلى هناك لتوصيل الوقود بالتعاون مع الشركاء".
وأضاف "لا يزال هناك حوالي 200 مريض في المستشفى. ويحتاج ما لا يقل عن 20 منهم إلى إحالة عاجلة إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية".
وأتم قائلا "تكلفة التأخير ستدفعها حياة المرضى ... يجب تسهيل الوصول إلى المرضى والمستشفيات".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة
، قد أعلنت في وقت سابق، وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بسبب انقطاع الأوكسجين إثر توقف المولدات الكهربائية عن العمل.
وحملت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة، كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في المجمع الطبي قبل فوات الأوان.
وكان الجيش الإسرائيلي
، قد اقتحم الخميس الماضي، مجمع "ناصر" الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.