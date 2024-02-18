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ترامب: الولايات المتحدة تتحول إلى دولة من دول العالم الثالث
ترامب: الولايات المتحدة تتحول إلى دولة من دول العالم الثالث
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن فساد النظام القضائي والتدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك يحولان الولايات المتحدة إلى دولة من دول... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T07:13+0000
2024-02-18T07:13+0000
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قال ترامب أمام أنصاره في ميشيغان: "إذا استمرت هذه المحاكمة، فلن يرغب أحد في القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، وسوف نصبح دولة من دول العالم الثالث".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة ستذهب إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وأضاف: "يتم التحكم فيها من قبل الفاشيين.. يشكل جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه تهديدا للديمقراطية".وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيستأنف قرار محكمة نيويورك الذي أدانه في دعوى تزعم الاحتيال في تقييم أصول منظمة ترامب.وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في وقت سابق، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار. وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
https://sputnikarabic.ae/20240216/محكمة-أمريكية-تغرم-ترامب-355-مليون-دولار-فى-قضية-احتيال-مدني-1086154164.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: الولايات المتحدة تتحول إلى دولة من دول العالم الثالث

07:13 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن فساد النظام القضائي والتدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك يحولان الولايات المتحدة إلى دولة من دول العالم الثالث.
قال ترامب أمام أنصاره في ميشيغان: "إذا استمرت هذه المحاكمة، فلن يرغب أحد في القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، وسوف نصبح دولة من دول العالم الثالث".

وتابع: "في الواقع، لقد أصبحنا بالفعل من نواح كثيرة، فقط أنظر إلى حدودنا الجنوبية".

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة ستذهب إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وأضاف: "يتم التحكم فيها من قبل الفاشيين.. يشكل جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه تهديدا للديمقراطية".

وأشار إلى أن بايدن "شخص فاسد... ويتمتع بمستوي منخفض جدا من الذكاء، جو بايدن هو الرئيس صاحب أدنى معدل ذكاء على الإطلاق".

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
محكمة أمريكية تغرم ترامب بـ355 مليون دولار في قضية احتيال مدني
16 فبراير, 22:51 GMT
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيستأنف قرار محكمة نيويورك الذي أدانه في دعوى تزعم الاحتيال في تقييم أصول منظمة ترامب.
وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، في وقت سابق، إن ترامب ضخم قيمة أصوله على مدى عشر سنوات بما يتراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار. وتعتقد أن ترامب لجأ إلى عملية احتيال مماثلة للحصول على قروض لبناء منتجع للغولف في ميامي، وفندق في واشنطن، وفندق في شيكاغو.
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