علماء الفلك يؤكدون لأول مرة وجود الماء على أسطح الكويكبات
© AFP 2023 / JIM WATSONالكويكب "ديمورفوس" قبيل اصطدام مركبة "دارت" به وتحويل مساره في الفضاء، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
الكويكب "ديمورفوس" قبيل اصطدام مركبة "دارت" به وتحويل مساره في الفضاء، 26 سبتمبر/ أيلول 2022
© AFP 2023 / JIM WATSON
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اكتشف باحثون ولأول مرة، أن أسطح الكويكبات من الممكن أن تحتوي على جزيئات الماء.
وفي دراسة المنشورة حديثا في مجلة "Planetary Science Journal"، رصد علماء الفلك كويكبين هما "إيريس" و"ماساليا" على بعد حوالي 223.1 مليون ميل من الشمس، واكتشفوا جزيئات الماء على هذه الأجسام الكونية.
ويعطي هذا الاكتشاف مصداقية لفكرة أن الكويكبات ربما جلبت المياه إلى الأرض في الماضي البعيد، عندما تعرض الكوكب الشاب للقصف من الفضاء.
وقام فريق الدراسة بجمع البيانات، باستخدام تلسكوب محمول جوا من مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (صوفيا)، الذي تم إيقاف تشغيله الآن، والمزود بكاميرا الأشعة تحت الحمراء للأجسام الخافتة.
SwRI scientists detect water on asteroids Iris and Massalia using SOFIA data, shedding light on solar system water distribution and Earth's water origins. Dr. Anicia Arredondo plans further exploration with NASA's James Webb Space Telescope. pic.twitter.com/hp3g5YNhgU— Interesting Engineering (@IntEngineering) February 14, 2024
وقالت الباحثة الرئيسية في معهد أبحاث الجنوب الغربي في سان أنطونيو، الدكتورة أنيسيا أريدوندو، في تصريحات إعلامية، إن قرار استكشاف الكويكبات باستخدام (صوفيا) مستوحى من اكتشاف التلسكوب المبكر للمياه على القمر.
23 سبتمبر 2022, 16:15 GMT
وبينما كانت إحدى مؤلفي البحث، وهي الدكتورة ماجي ماك آدم من مركز أبحاث أميس التابع لوكالة "ناسا" الفضائية، عثرت في وقت سابق على آثار لسائل متجمد على الكويكبات باستخدام تلسكوب مختلف، فإنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت المادة المكتشفة آنذاك عبارة عن ماء أو مركب آخر.
وتعادل كمية المياه المكتشفة في الكويكبين "إيريس" و"ماساليا" زجاجة صغيرة داخل كل متر مكعب من التربة، وفقا لأنيسيا أريدوندو، على غرار ما وجده مرصد (صوفيا) في واحدة من أكبر الحفر القمرية في عام 2020.
وتوضح أريدوندو أنه "أثناء تشكل النظام الشمسي، تشكلت مواد مختلفة بناءا على بعدها عن الشمس، لأن المواد (الأبعد) عن الشمس بردت بشكل أسرع (من) المواد الأقرب إلى الشمس، ولهذا السبب تتكون الكواكب الداخلية مثل الأرض والمريخ من الصخور، بينما الكواكب الخارجية مثل نبتون وأورانوس تتكون من الجليد والغاز".
وتلقي دراسة الكويكبات وبقايا تشكل الكواكب بشكل عام، الضوء على تطورها وتكوينها، فضلا عن أنها تقدم رؤى حول توزيع المواد في الفضاء، والنقل المحتمل للمياه إلى كواكب أخرى من الممكن أن تدعم الحياة.