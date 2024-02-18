https://sputnikarabic.ae/20240218/مستوطنون-إسرائيليون-يهاجمون-بلدة-ترمسعيا-برام-الله-فيديو-1086181026.html

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة ترمسعيا برام الله.. فيديو

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة ترمسعيا برام الله.. فيديو

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الأحد، منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله. 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T03:56+0000

2024-02-18T03:56+0000

2024-02-18T03:57+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا، وأحرقوا مركبة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.وأظهرت مشاهد متداولة إضرام النيران في مركبة أحد الفلسطينيين.يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ليل السبت/الأحد، بمقتل 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة، وأرضا زراعية شمال رفح جنوبا.وذكرت "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية قصفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين.وقتل 7 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، إثر قصف الجيش الإسرائيلي أرضا زراعية كانت تؤوي نازحين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع.وأوضحت مصادر طبية، أن 66 قتيلا وقعوا منذ صباح اليوم السبت، في غارات على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، بينهم 11 مواطنا في خان يونس، ونحو 44 وسط قطاع غزة، وفقا لوكالة "وفا".وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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مستوطنون إسرائيليون, رام الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي