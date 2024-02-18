عربي
Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-للاستئناف-المبكر-للمفاوضات-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1086184982.html
وزير الخارجية الصيني يدعو للاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الصيني يدعو للاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "بكين ليست المنشئ ولا الطرف المتورط في الأزمة الأوكرانية، لكنها لم تجلس وتتفرج مكتوفة الأيدي، ولم تستغل الأزمة لتحقيق... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:30+0000
2024-02-18T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062853335_0:0:1888:1063_1920x0_80_0_0_9d9e5b427c049664f89b6490e0b3394c.jpg
وردا على سؤال، أمس السبت، حول موقف الصين من القضية الأوكرانية خلال جلسة "الصين في العالم" في مؤتمر ميونيخ اللأمن المنعقد حاليا، أجاب وانغ أنه "حتى لو تم استئنافها" وقبل يوم واحد فقط، ستنخفض الخسائر من جميع الأطراف"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وشدد وانغ على أن "الصين تعمل دون كلل لتعزيز محادثات السلام في أوكرانيا، ولعبت دورا نشطا في استعادة السلام، مؤكدا أنه "طالما كان هناك بصيص من الأمل في السلام، فلن نستسلم".كما أكد مجددا موقف الصين بشأن هذه القضية، "بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان ووحدة أراضيها، ودعم غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للصراع"، بحسب قوله. ودعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في حديثه بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى الاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الخارجية-الصينية-مفتاح-حل-الأزمة-الأوكرانية-يكمن-في-التخلي-عن-فكرة-الحرب-الباردة-1080904535.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1d/1062853335_168:0:1888:1290_1920x0_80_0_0_80a195cb633b12c1045d1a640bbe97b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الصيني يدعو للاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية

08:30 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "بكين ليست المنشئ ولا الطرف المتورط في الأزمة الأوكرانية، لكنها لم تجلس وتتفرج مكتوفة الأيدي، ولم تستغل الأزمة لتحقيق أرباح".
وردا على سؤال، أمس السبت، حول موقف الصين من القضية الأوكرانية خلال جلسة "الصين في العالم" في مؤتمر ميونيخ اللأمن المنعقد حاليا، أجاب وانغ أنه "حتى لو تم استئنافها" وقبل يوم واحد فقط، ستنخفض الخسائر من جميع الأطراف"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
وشدد وانغ على أن "الصين تعمل دون كلل لتعزيز محادثات السلام في أوكرانيا، ولعبت دورا نشطا في استعادة السلام، مؤكدا أنه "طالما كان هناك بصيص من الأمل في السلام، فلن نستسلم".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2023
الخارجية الصينية: مفتاح حل الأزمة الأوكرانية يكمن في التخلي عن فكرة "الحرب الباردة"
11 سبتمبر 2023, 08:27 GMT
كما أكد مجددا موقف الصين بشأن هذه القضية، "بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان ووحدة أراضيها، ودعم غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للصراع"، بحسب قوله.
ودعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في حديثه بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى الاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщины бегут после израильского удара в городе Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي على رفح... صور وفيديو06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала