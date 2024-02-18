https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-الصيني-يدعو-للاستئناف-المبكر-للمفاوضات-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1086184982.html
وزير الخارجية الصيني يدعو للاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية
وزير الخارجية الصيني يدعو للاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "بكين ليست المنشئ ولا الطرف المتورط في الأزمة الأوكرانية، لكنها لم تجلس وتتفرج مكتوفة الأيدي، ولم تستغل الأزمة لتحقيق... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T08:30+0000
2024-02-18T08:30+0000
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وردا على سؤال، أمس السبت، حول موقف الصين من القضية الأوكرانية خلال جلسة "الصين في العالم" في مؤتمر ميونيخ اللأمن المنعقد حاليا، أجاب وانغ أنه "حتى لو تم استئنافها" وقبل يوم واحد فقط، ستنخفض الخسائر من جميع الأطراف"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وشدد وانغ على أن "الصين تعمل دون كلل لتعزيز محادثات السلام في أوكرانيا، ولعبت دورا نشطا في استعادة السلام، مؤكدا أنه "طالما كان هناك بصيص من الأمل في السلام، فلن نستسلم".كما أكد مجددا موقف الصين بشأن هذه القضية، "بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان ووحدة أراضيها، ودعم غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للصراع"، بحسب قوله. ودعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في حديثه بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى الاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230911/الخارجية-الصينية-مفتاح-حل-الأزمة-الأوكرانية-يكمن-في-التخلي-عن-فكرة-الحرب-الباردة-1080904535.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الصيني يدعو للاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن "بكين ليست المنشئ ولا الطرف المتورط في الأزمة الأوكرانية، لكنها لم تجلس وتتفرج مكتوفة الأيدي، ولم تستغل الأزمة لتحقيق أرباح".
وردا على سؤال، أمس السبت، حول موقف الصين من القضية الأوكرانية خلال جلسة "الصين في العالم" في مؤتمر ميونيخ اللأمن المنعقد حاليا، أجاب وانغ أنه "حتى لو تم استئنافها" وقبل يوم واحد فقط، ستنخفض الخسائر من جميع الأطراف"، وفقا لقناة
"سي جي تي إن" الصينية.
وشدد وانغ على أن "الصين تعمل دون كلل لتعزيز محادثات السلام في أوكرانيا، ولعبت دورا نشطا في استعادة السلام، مؤكدا أنه "طالما كان هناك بصيص من الأمل في السلام، فلن نستسلم".
11 سبتمبر 2023, 08:27 GMT
كما أكد مجددا موقف الصين بشأن هذه القضية، "بما في ذلك احترام سيادة جميع البلدان ووحدة أراضيها، ودعم غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للصراع"، بحسب قوله.
ودعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في حديثه بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى الاستئناف المبكر للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.