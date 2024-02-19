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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/أمريكا-قد-لا-تتمكن-من-تدريب-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بسبب-أزمة-داخلية-1086213746.html
أمريكا قد لا تتمكن من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بسبب "أزمة داخلية"
أمريكا قد لا تتمكن من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بسبب "أزمة داخلية"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستينا ورموت، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها لن تكون قادرة على تدريب الجيش الأوكراني، الربيع... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T11:18+0000
2024-02-19T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الصحيفة، نقلا عن بيان صادر عن ورموت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد خصصنا أموالًا لتدريب الأوكرانيين من ميزانيتنا الحالية، وكنا نتوقع أن نحصل على تعويض من أموال إضافية".ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن هذه المخاوف ليست سوى جانب واحد من مشكلة أكبر، حيث أن "المأزق السياسي" في واشنطن يمنع توريد قذائف المدفعية وغيرها من المعدات إلى كييف، ويشار إلى أن حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار، تتضمن أيضًا تمويلًا لتدريب 19 ألف عسكري أوكراني على يد القيادة الأمريكية في أوروبا.وألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، أول أمس السبت، اللوم في انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا، إلى عدم وجود مساعدة كافية من الغرب ونقص في الذخيرة.وذكرت الإدارة الأمريكية أنها تعتبرسيطرة القوات الروسية على أفدييفكا "دفعة مقابل تقاعس الكونغرس" ودعت المشرعين إلى الموافقة الفورية على طلب التمويل الإضافي لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20240219/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-الغربيون-يحاولون-منع-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1086203436.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا قد لا تتمكن من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بسبب "أزمة داخلية"

11:18 GMT 19.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستينا ورموت، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها لن تكون قادرة على تدريب الجيش الأوكراني، الربيع المقبل، إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة، نقلا عن بيان صادر عن ورموت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد خصصنا أموالًا لتدريب الأوكرانيين من ميزانيتنا الحالية، وكنا نتوقع أن نحصل على تعويض من أموال إضافية".

وأشارت الصيحفة، نقلا عن ورموت، أن القيادة الأمريكية أنفقت في أوروبا، بالفعل ما يقرب من 440 مليون دولار على تدريب الأوكرانيين، وهو ما يمثل "ميزانية الوزارة بأكملها تقريبا".

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن هذه المخاوف ليست سوى جانب واحد من مشكلة أكبر، حيث أن "المأزق السياسي" في واشنطن يمنع توريد قذائف المدفعية وغيرها من المعدات إلى كييف، ويشار إلى أن حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار، تتضمن أيضًا تمويلًا لتدريب 19 ألف عسكري أوكراني على يد القيادة الأمريكية في أوروبا.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يحاولون منع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية
07:36 GMT
وألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، أول أمس السبت، اللوم في انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا، إلى عدم وجود مساعدة كافية من الغرب ونقص في الذخيرة.
وذكرت الإدارة الأمريكية أنها تعتبرسيطرة القوات الروسية على أفدييفكا "دفعة مقابل تقاعس الكونغرس" ودعت المشرعين إلى الموافقة الفورية على طلب التمويل الإضافي لكييف.
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