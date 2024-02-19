https://sputnikarabic.ae/20240219/أمريكا-قد-لا-تتمكن-من-تدريب-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بسبب-أزمة-داخلية-1086213746.html

أمريكا قد لا تتمكن من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بسبب "أزمة داخلية"

أمريكا قد لا تتمكن من تدريب القوات المسلحة الأوكرانية بسبب "أزمة داخلية"

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن وزيرة الجيش الأمريكي كريستينا ورموت، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنها لن تكون قادرة على تدريب الجيش الأوكراني، الربيع... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T11:18+0000

2024-02-19T11:18+0000

2024-02-19T11:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg

وقالت الصحيفة، نقلا عن بيان صادر عن ورموت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد خصصنا أموالًا لتدريب الأوكرانيين من ميزانيتنا الحالية، وكنا نتوقع أن نحصل على تعويض من أموال إضافية".ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، فإن هذه المخاوف ليست سوى جانب واحد من مشكلة أكبر، حيث أن "المأزق السياسي" في واشنطن يمنع توريد قذائف المدفعية وغيرها من المعدات إلى كييف، ويشار إلى أن حزمة المساعدات لأوكرانيا البالغة قيمتها 60 مليار دولار، تتضمن أيضًا تمويلًا لتدريب 19 ألف عسكري أوكراني على يد القيادة الأمريكية في أوروبا.وألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، أول أمس السبت، اللوم في انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا، إلى عدم وجود مساعدة كافية من الغرب ونقص في الذخيرة.وذكرت الإدارة الأمريكية أنها تعتبرسيطرة القوات الروسية على أفدييفكا "دفعة مقابل تقاعس الكونغرس" ودعت المشرعين إلى الموافقة الفورية على طلب التمويل الإضافي لكييف.

https://sputnikarabic.ae/20240219/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-الغربيون-يحاولون-منع-انهيار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1086203436.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية