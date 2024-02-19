https://sputnikarabic.ae/20240219/الاتحاد-الأوروبي-يطلق-أسبيدس-لمواجهة-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1086219414.html

الاتحاد الأوروبي يطلق "أسبيدس" لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يطلق "أسبيدس" لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بإطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الاثنين، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T13:05+0000

2024-02-19T13:05+0000

2024-02-19T14:03+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

العالم العربي

أنصار الله

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086220242_0:130:3085:1865_1920x0_80_0_0_efdc2ea1d7907131f962cd9fb47bba0e.jpg

وأعربت فون دير لاين عن ترجيبها بعملية "أسبيدس" للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.وأكدت رئيسة المفوضية في منشور على منصة "إكس"، أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".وشدد بوريل على أن المهمة "أسبيدس"، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.وأشار سريع إلى أن جنسية السفينة بريطانية وقد تم إخراج الطاقم بأمان، مضيفا أن عناصر "أنصار الله" أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

https://sputnikarabic.ae/20240219/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-أسبيدس-لي-ذراع-أنصار-الله؟--1086221889.html

https://sputnikarabic.ae/20240219/لأول-مرة-سفينة-عسكرية-أمريكية-تضطر-للرد-على-سفينة-مسيرة-لـأنصار-الله-1086204098.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أنصار الله