https://sputnikarabic.ae/20240219/الاتحاد-الأوروبي-يطلق-أسبيدس-لمواجهة-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1086219414.html
الاتحاد الأوروبي يطلق "أسبيدس" لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر
الاتحاد الأوروبي يطلق "أسبيدس" لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بإطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الاثنين، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
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وأعربت فون دير لاين عن ترجيبها بعملية "أسبيدس" للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.وأكدت رئيسة المفوضية في منشور على منصة "إكس"، أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".وشدد بوريل على أن المهمة "أسبيدس"، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.وأشار سريع إلى أن جنسية السفينة بريطانية وقد تم إخراج الطاقم بأمان، مضيفا أن عناصر "أنصار الله" أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
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https://sputnikarabic.ae/20240219/لأول-مرة-سفينة-عسكرية-أمريكية-تضطر-للرد-على-سفينة-مسيرة-لـأنصار-الله-1086204098.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أنصار الله
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, أنصار الله
الاتحاد الأوروبي يطلق "أسبيدس" لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر
13:05 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 14:03 GMT 19.02.2024)
أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بإطلاق الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الاثنين، مهمّة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات "أنصار الله" في اليمن.
وأعربت فون دير لاين عن ترجيبها بعملية "أسبيدس" للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة المفوضية في منشور على منصة "إكس"، أن "أوروبا ستضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الاتحاد ينوي إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في حماية سفن الشحن من هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وشدد بوريل على أن المهمة "أسبيدس"، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.
وأفاد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بأن الجماعة استهدفت سفينة الشحن "روبيمار" في خليج عدن وهي آيلة للغرق نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة.
وأشار سريع إلى أن جنسية السفينة بريطانية وقد تم إخراج الطاقم بأمان، مضيفا أن عناصر "أنصار الله" أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر
، سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.