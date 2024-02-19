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https://sputnikarabic.ae/20240219/البرازيل-ترد-على-اعتبار-إسرائيل-الرئيس-دا-سيلفا-شخصا-غير-مرغوب-فيه-1086226088.html
البرازيل ترد على اعتبار إسرائيل الرئيس دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه"
البرازيل ترد على اعتبار إسرائيل الرئيس دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه"
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، بأن قرار إسرائيل اعتبار الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، شخصا غير مرغوب فيه "أمر سخيف". 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T15:51+0000
2024-02-19T15:51+0000
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و نقلت بوابة "جي 1" الإخبارية قول أموريم: "هذا أمر سخيف. إنه يزيد من عزلة إسرائيل. في الوقت الحالي، إسرائيل غير مرغوب فيها".واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعل بهم مثلما فعل هتلر مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، مخزية وتجاوزا للخط الأحمر".وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل، يسرائيل كاتس أعلن في وقت سابق أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه بسبب تشبيهه الحرب في قطاع غزة بالمحرقة.وقال كاتس، في مؤتمر صحفي نشر عبر حسابه على منصة "إكس": "استدعيت هذا الصباح السفير البرازيلي لدى إسرائيل، بالقرب من نصب "ياد فاشيم" (التذكاري للهولوكوست)، المكان الذي يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي".ودان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20240219/لولا-دا-سيلفا-شخص-غير-مرغوب-فيه-إسرائيل-توبخ-سفير-البرازيل-لديها-أمام-الصحفيين-1086215015.html
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أخبار البرازيل , العالم, إسرائيل
أخبار البرازيل , العالم, إسرائيل

البرازيل ترد على اعتبار إسرائيل الرئيس دا سيلفا "شخصا غير مرغوب فيه"

15:51 GMT 19.02.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELالرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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صرح مستشار الرئيس البرازيلي، سيلسو أموريم، بأن قرار إسرائيل اعتبار الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، شخصا غير مرغوب فيه "أمر سخيف".
و نقلت بوابة "جي 1" الإخبارية قول أموريم: "هذا أمر سخيف. إنه يزيد من عزلة إسرائيل. في الوقت الحالي، إسرائيل غير مرغوب فيها".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعل بهم مثلما فعل هتلر مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، مخزية وتجاوزا للخط الأحمر".
وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في قمة الأمازون، البرازيل، 9 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
"لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه"... إسرائيل توبخ سفير البرازيل لديها أمام الصحفيين
12:11 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل، يسرائيل كاتس أعلن في وقت سابق أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه بسبب تشبيهه الحرب في قطاع غزة بالمحرقة.
وقال كاتس، في مؤتمر صحفي نشر عبر حسابه على منصة "إكس": "استدعيت هذا الصباح السفير البرازيلي لدى إسرائيل، بالقرب من نصب "ياد فاشيم" (التذكاري للهولوكوست)، المكان الذي يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي".
ودان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
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