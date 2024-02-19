https://sputnikarabic.ae/20240219/لولا-دا-سيلفا-شخص-غير-مرغوب-فيه-إسرائيل-توبخ-سفير-البرازيل-لديها-أمام-الصحفيين-1086215015.html

"لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه"... إسرائيل توبخ سفير البرازيل لديها أمام الصحفيين

"لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه"... إسرائيل توبخ سفير البرازيل لديها أمام الصحفيين

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، "شخص غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحات اتهم فيها داسيلفا،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T12:11+0000

2024-02-19T12:11+0000

2024-02-19T12:14+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار البرازيل

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079991693_0:109:1049:699_1920x0_80_0_0_ed0646e32efad6b6cd5923af143e6a3e.jpg

وقال كاتس، في مؤتمر صحافي نشر عبر حسابه على منصة "إكس": "استدعيت هذا الصباح السفير البرازيلي لدى إسرائيل، بالقرب من نصب "ياد فاشيم" (التذكاري للهولوكوست)، المكان الذي يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي".وتابع: "لن نسامح ولن ننسى. باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس لولا، بأنه شخص غير مرغوب به في إسرائيل، حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه".ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هذا "الأمر غير مسبوق"، ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوة للصحفيين إلى تغطية جلسة "توبيخ" السفير البرازيلي على الهواء.وصرّح الرئيس البرازيلي، بأن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مشبّهًا ما تقوم به إسرائيل بـ"فظائع أدولف هتلر ضد اليهود".وثمّنت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لتشبيهه ما يتعرض له قطاع غزة بـ"المحرقة".واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعل بهم مثلما فعل هتلر مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، مخزية وتجاوزا للخط الأحمر".وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

https://sputnikarabic.ae/20240218/الرئيس-البرازيلي-يشبه-ما-يحدث-في-غزة-بـفظائع-هتلر-1086193443.html

إسرائيل

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار البرازيل , العالم