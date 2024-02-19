https://sputnikarabic.ae/20240219/لولا-دا-سيلفا-شخص-غير-مرغوب-فيه-إسرائيل-توبخ-سفير-البرازيل-لديها-أمام-الصحفيين-1086215015.html
"لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه"... إسرائيل توبخ سفير البرازيل لديها أمام الصحفيين
"لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه"... إسرائيل توبخ سفير البرازيل لديها أمام الصحفيين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، "شخص غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحات اتهم فيها داسيلفا،... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
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وقال كاتس، في مؤتمر صحافي نشر عبر حسابه على منصة "إكس": "استدعيت هذا الصباح السفير البرازيلي لدى إسرائيل، بالقرب من نصب "ياد فاشيم" (التذكاري للهولوكوست)، المكان الذي يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي".وتابع: "لن نسامح ولن ننسى. باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس لولا، بأنه شخص غير مرغوب به في إسرائيل، حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه".ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هذا "الأمر غير مسبوق"، ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوة للصحفيين إلى تغطية جلسة "توبيخ" السفير البرازيلي على الهواء.وصرّح الرئيس البرازيلي، بأن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مشبّهًا ما تقوم به إسرائيل بـ"فظائع أدولف هتلر ضد اليهود".وثمّنت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لتشبيهه ما يتعرض له قطاع غزة بـ"المحرقة".واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعل بهم مثلما فعل هتلر مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، مخزية وتجاوزا للخط الأحمر".وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار البرازيل , العالم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار البرازيل , العالم
"لولا دا سيلفا شخص غير مرغوب فيه"... إسرائيل توبخ سفير البرازيل لديها أمام الصحفيين
12:11 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 19.02.2024)
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، "شخص غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحات اتهم فيها داسيلفا، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن "سلوكها يماثل سلوك هتلر".
وقال كاتس، في مؤتمر صحافي نشر عبر حسابه على منصة "إكس": "استدعيت هذا الصباح السفير البرازيلي لدى إسرائيل، بالقرب من نصب "ياد فاشيم" (التذكاري للهولوكوست)، المكان الذي يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي".
وأضاف: "مقارنة الرئيس البرازيلي لولا(دا سيلفا) بين حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، وما قام به هتلر والنازيون الذين دمروا ستة ملايين يهودي، هو هجوم معاد للسامية خطير يدنس ذكرى أولئك الذين قضوا نحبهم في المحرقة".
وتابع: "لن نسامح ولن ننسى. باسمي وباسم مواطني إسرائيل أبلغت الرئيس لولا، بأنه شخص غير مرغوب به في إسرائيل، حتى يعتذر ويتراجع عن كلامه".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "وزير الخارجية (يسرائيل كاتس) يختار عقد محادثة توبيخ السفير البرازيلي في متحف "ياد فاشيم".
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هذا "الأمر غير مسبوق"، ووجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية دعوة للصحفيين إلى تغطية جلسة "توبيخ" السفير البرازيلي على الهواء.
ودان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وشبّه ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وصرّح الرئيس البرازيلي، بأن ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، مشبّهًا ما تقوم به إسرائيل بـ"فظائع أدولف هتلر ضد اليهود".
وأردفدا سيلفا، قائلا: "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ".
وثمّنت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الأحد، تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لتشبيهه ما يتعرض له قطاع غزة بـ"المحرقة".
وقالت "حماس" في بيان لها عبر "تلغرام": "نثمّن تصريح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بالمحرقة، وبأن فعل الصهاينة اليوم في غزة هو نفس ما فعله هتلر النازي باليهود إبان الحرب العالمية الثانية".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن "تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بأن إسرائيل ترتكب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتفعل بهم مثلما فعل هتلر مع اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، مخزية وتجاوزا للخط الأحمر".
وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس البرازيلي مخزية وخطيرة، وهذه محاولة لإيذاء الشعب اليهودي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".