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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-سامب-1-فرنسية-الصنع-1086220818.html
القوات الروسية تدمر منظومة "سامب-تي" فرنسية الصنع
القوات الروسية تدمر منظومة "سامب-تي" فرنسية الصنع
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي دمر نظام صواريخ أوكرانيا مضادا للطائرات من طراز "سامب-تي" فرنسي الصنع. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T13:32+0000
2024-02-19T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي" المصنوع في فرنسا، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة".وتابعت الوزارة: "خسر العدو نحو 565 قتيلاً وجريحاً، ومركبتين عسكريتين مدرعتين، و23 سيارة، ومدفعين "هاوتزر" مقطورين من طراز "إم-777" أمريكيي الصنع، ومدفع "هاوتزر" ومدفعا من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240219/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محورين-استراتيجيين-في-يوم-واحد--1086219082.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر منظومة "سامب-تي" فرنسية الصنع

13:32 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 13:36 GMT 19.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي دمر نظام صواريخ أوكرانيا مضادا للطائرات من طراز "سامب-تي" فرنسي الصنع.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي" المصنوع في فرنسا، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة".

وأضافت الدفاع في بيان: "على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات من تجمع "المركز" الروسية على خطوط (دفاعية) ومواقع أكثر فائدة وحررت بالكامل مصنع أفدييفكا لفحم الكوك، كما تم استهداف نقاط تجمع الأفراد والآليات التابعة للواء الجبلي 71 واللواء 23 الآلي التابعين للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي 116 في منطقتي بلدتي سولوفيوفو وتونينكويه التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت الوزارة: "خسر العدو نحو 565 قتيلاً وجريحاً، ومركبتين عسكريتين مدرعتين، و23 سيارة، ومدفعين "هاوتزر" مقطورين من طراز "إم-777" أمريكيي الصنع، ومدفع "هاوتزر" ومدفعا من طراز "دي-30".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 96 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، فضلاً عن استهداف راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس".

دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
12:47 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو
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