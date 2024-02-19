https://sputnikarabic.ae/20240219/القوات-الروسية-تدمر-منظومة-سامب-1-فرنسية-الصنع-1086220818.html

القوات الروسية تدمر منظومة "سامب-تي" فرنسية الصنع

القوات الروسية تدمر منظومة "سامب-تي" فرنسية الصنع

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي دمر نظام صواريخ أوكرانيا مضادا للطائرات من طراز "سامب-تي" فرنسي الصنع. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T13:32+0000

2024-02-19T13:32+0000

2024-02-19T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي" المصنوع في فرنسا، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة".وتابعت الوزارة: "خسر العدو نحو 565 قتيلاً وجريحاً، ومركبتين عسكريتين مدرعتين، و23 سيارة، ومدفعين "هاوتزر" مقطورين من طراز "إم-777" أمريكيي الصنع، ومدفع "هاوتزر" ومدفعا من طراز "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240219/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محورين-استراتيجيين-في-يوم-واحد--1086219082.html

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