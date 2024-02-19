القوات الروسية تدمر منظومة "سامب-تي" فرنسية الصنع
13:32 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 13:36 GMT 19.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي دمر نظام صواريخ أوكرانيا مضادا للطائرات من طراز "سامب-تي" فرنسي الصنع.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سامب-تي" المصنوع في فرنسا، وتم استهداف القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة".
وأضافت الدفاع في بيان: "على محور أفدييفكا، سيطرت وحدات من تجمع "المركز" الروسية على خطوط (دفاعية) ومواقع أكثر فائدة وحررت بالكامل مصنع أفدييفكا لفحم الكوك، كما تم استهداف نقاط تجمع الأفراد والآليات التابعة للواء الجبلي 71 واللواء 23 الآلي التابعين للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي 116 في منطقتي بلدتي سولوفيوفو وتونينكويه التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت الوزارة: "خسر العدو نحو 565 قتيلاً وجريحاً، ومركبتين عسكريتين مدرعتين، و23 سيارة، ومدفعين "هاوتزر" مقطورين من طراز "إم-777" أمريكيي الصنع، ومدفع "هاوتزر" ومدفعا من طراز "دي-30".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 96 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، فضلاً عن استهداف راجمتي صواريخ من طراز "هيمارس".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.