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القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محورين-استراتيجيين-في-يوم-واحد--1086219082.html
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
سبوتنيك عربي
كشفت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T12:47+0000
2024-02-19T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ففي اتجاه كوبيانسك، صدّت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من الغارات الجوية ونيران المدفعية، ست هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و32 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة في بيان: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة "ليوبارد" وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات. وتم تدمير منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات من الألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و42 و93 و79 و80 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 275 عسكريًا ومركبتي قتال مشاة وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30"".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد

12:47 GMT 19.02.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 19.02.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشفت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال يوم واحد.
ففي اتجاه كوبيانسك، صدّت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من الغارات الجوية ونيران المدفعية، ست هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و32 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "لقد فقد العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابة "ليوبارد" وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات. وتم تدمير منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اكتشاف مخبأ أوكراني يحتوي على مادة كيميائية خطيرة في ميليتوبول
12:40 GMT
وفي اتجاه كراسني ليمان، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت تشكيلات من الألوية الهجومية الجوية الآلية 22 و42 و93 و79 و80 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا وغريغوروفكا وكورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 275 عسكريًا ومركبتي قتال مشاة وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30"".
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت سلاحا كيميائيا أمريكيا ضد الجيش الروسي
10:30 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"ليوبارد 2أ" تقع في فخ و"الطيور" الروسية تنقر "القط" حتى الموت... فيديو
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