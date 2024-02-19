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https://sputnikarabic.ae/20240219/بولندا-الاتحاد-الأوروبي-لم-يحرز-تقدما-بمسألة-توريد-الذخيرة-إلى-أوكرانيا-1086227860.html
بولندا: الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدما بمسألة توريد الذخيرة إلى أوكرانيا
بولندا: الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدما بمسألة توريد الذخيرة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة أمل من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لأنه فشل في إحراز تقدم في... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T17:23+0000
2024-02-19T17:23+0000
بولندا
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وقال سيكورسكي للصحفيين بعد اجتماع المجلس: "تمت مناقشة قضية أوكرانيا، وتحدث وزير الخارجية الأوكراني عن بعد داعيا إلى توريد الذخيرة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ويؤسفني أن أقول إنه لا يوجد أي تقدم في هذه القضية، حيث توجد دول تحظر إطلاق خط تمويل خاص للدفاع الأوكراني في صندوق السلام الأوروبي، ولا توجد مصادر أخرى لتمويل إمدادات الذخيرة".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي. وصرح لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب... على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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بولندا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بولندا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بولندا: الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدما بمسألة توريد الذخيرة إلى أوكرانيا

17:23 GMT 19.02.2024
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIوزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثًا في وزارة الخارجية في وارسو.
وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثًا في وزارة الخارجية في وارسو. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الاثنين، إنه يشعر بخيبة أمل من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لأنه فشل في إحراز تقدم في توريد الذخيرة إلى أوكرانيا.
وقال سيكورسكي للصحفيين بعد اجتماع المجلس: "تمت مناقشة قضية أوكرانيا، وتحدث وزير الخارجية الأوكراني عن بعد داعيا إلى توريد الذخيرة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ويؤسفني أن أقول إنه لا يوجد أي تقدم في هذه القضية، حيث توجد دول تحظر إطلاق خط تمويل خاص للدفاع الأوكراني في صندوق السلام الأوروبي، ولا توجد مصادر أخرى لتمويل إمدادات الذخيرة".
وأضاف سيكورسكي: "الوضع في أوكرانيا بدأ يصبح دراماتيكيا، إذ أني دعوت إلى اتخاذ قرار وفقا لدعوة الوزير الأوكراني، ولست راضيا بنتائج هذه الدعوة".
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وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.
وصرح لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب... على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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