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https://sputnikarabic.ae/20240219/الجنود-الأوكرانيون-يتحدثون-عن-تخبط-قيادتهم-بعد-فقدان-أفدييفكا-1086226528.html
الجنود الأوكرانيون يتحدثون عن تخبط قيادتهم بعد فقدان أفدييفكا
الجنود الأوكرانيون يتحدثون عن تخبط قيادتهم بعد فقدان أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الاثنين، باعترافات جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين فروا من مواقعهم، بأنه ربما وجدت القيادة الأوكرانية نفسها في حيرة بسبب... 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T16:10+0000
2024-02-19T16:10+0000
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وأوضح الجنود: "فيما يتعلق بمعدات التحصينات الجديدة إلى الغرب من أفدييفكا، يجري العمل بشكل فوري وعاجل، وهناك شعور بأن القيادة لم تتوقع أن أفدييفكا ستسقط في منتصف فبراير/ شباط".ورصد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم، الوضع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها وإحكام القوات الروسية سيطرتها على المدينة.وتظهر المشاهد دبابات أوكرانية مدمرة فيما تقوم قوات الهندسة الروسية بتطهير أرجاء المدينة من العبوات الناسفة التي زرعتها القوات الأوكرانية خلال فرارها من المدينة على عجل.وأكد قائد فصيلة الهندسة الروسية الذي يحمل علامة النداء "عثمان" لمراسل "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم مدينة أفدييفكا قبل فرارها السريع منها.وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالسيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.الدفاع الروسية تكشف طريقة مشاركة عسكريي "الناتو" بالأعمال القتالية في أوكرانياالقوات المسلحة الأوكرانية تترك معدات عسكرية خلال هربها من مدينة أفدييفكا... فيديو
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الجنود الأوكرانيون يتحدثون عن تخبط قيادتهم بعد فقدان أفدييفكا

16:10 GMT 19.02.2024
© Photo / Russian Defence Ministry/Telegramنشرت وزارة الدفاع لقطات جديدة للتحليق غير المنظم لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا تحت نيران القوات المسلحة الروسية.
نشرت وزارة الدفاع لقطات جديدة للتحليق غير المنظم لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا تحت نيران القوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Photo / Russian Defence Ministry/Telegram
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أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الاثنين، باعترافات جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين فروا من مواقعهم، بأنه ربما وجدت القيادة الأوكرانية نفسها في حيرة بسبب الاستسلام الوشيك لأفدييفكا، والآن يضطر الجيش الأوكراني إلى بناء تحصينات دفاعية بوتيرة متسارعة إلى الغرب من المدينة.
وأوضح الجنود: "فيما يتعلق بمعدات التحصينات الجديدة إلى الغرب من أفدييفكا، يجري العمل بشكل فوري وعاجل، وهناك شعور بأن القيادة لم تتوقع أن أفدييفكا ستسقط في منتصف فبراير/ شباط".

وأضاف الجنود الأوكرانيين لصحيفة "سترانا" الأوكرانية أنه على عكس الجيش الروسي، يواجه الأوكرانيون مشكلات في تجهيز وتحصين مواقع جديدة بسبب نقص المعدات المتخصصة.

قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
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15:25 GMT
ورصد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم، الوضع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها وإحكام القوات الروسية سيطرتها على المدينة.
وتظهر المشاهد دبابات أوكرانية مدمرة فيما تقوم قوات الهندسة الروسية بتطهير أرجاء المدينة من العبوات الناسفة التي زرعتها القوات الأوكرانية خلال فرارها من المدينة على عجل.
وأكد قائد فصيلة الهندسة الروسية الذي يحمل علامة النداء "عثمان" لمراسل "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم مدينة أفدييفكا قبل فرارها السريع منها.
وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالسيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.
الدفاع الروسية تكشف طريقة مشاركة عسكريي "الناتو" بالأعمال القتالية في أوكرانيا
القوات المسلحة الأوكرانية تترك معدات عسكرية خلال هربها من مدينة أفدييفكا... فيديو
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